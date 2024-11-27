Екатеринбургский митрополит оценил ситуацию с нападением на девушку его помощника

Posted 27 ноября, 12:33
Published 27 ноября, 12:33
Modified 27 ноября, 12:35
Updated 27 ноября, 12:35
Священник Евгений Кульберг из Екатеринбурга, занимающий пост митрополита, высказался о нападении своего помощника на девушку.
Религиозный деятель опубликовал пост-размышление о причинах и последствиях грешного поведения. Кульберг отметил, что много раз «становился как свидетелем чудес от Бога, но самое важное чудо — покаяние».
Священнослужитель назвал два варианта трепета и ужаса: один — от соприкосновения с Божьим чудом, другой — от соприкосновения с дьяволом.
Ситуацию с нападением на жительницу Екатеринбурга, которое совершил его личный секретарь Даниил Сидоров, митрополит назвал «невероятной»: поступки иерея нанесут вред не только ему, но и его близким, Церкви, отметил он в своем телеграм-канале.
Евгений Кульберг призвал не переставать верить в добро и совершать добро несмотря на то, что зло всегда рядом.
О нападении помощника митрополита на девушку в Екатеринбурге стало известно 25 ноября.