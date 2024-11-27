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Posted 27 ноября, 12:33

Published 27 ноября, 12:33

Modified 27 ноября, 12:35

Updated 27 ноября, 12:35

Митрополит Екатеринбургский опубликовал пост о священнике, напавшем на девушку

Екатеринбургский митрополит оценил ситуацию с нападением на девушку его помощника

27 ноября 2024, 12:33
Фото: 1MI.

Митрополит Екатеринбургский опубликовал пост о священнике, напавшем на девушку

«Самое важное чудо — покаяние». Религиозный деятель призвал верить в добро и творить добро.

Священник Евгений Кульберг из Екатеринбурга, занимающий пост митрополита, высказался о нападении своего помощника на девушку.

Религиозный деятель опубликовал пост-размышление о причинах и последствиях грешного поведения. Кульберг отметил, что много раз «становился как свидетелем чудес от Бога, но самое важное чудо — покаяние».

Священнослужитель назвал два варианта трепета и ужаса: один — от соприкосновения с Божьим чудом, другой — от соприкосновения с дьяволом.

Ситуацию с нападением на жительницу Екатеринбурга, которое совершил его личный секретарь Даниил Сидоров, митрополит назвал «невероятной»: поступки иерея нанесут вред не только ему, но и его близким, Церкви, отметил он в своем телеграм-канале.

Евгений Кульберг призвал не переставать верить в добро и совершать добро несмотря на то, что зло всегда рядом.

О нападении помощника митрополита на девушку в Екатеринбурге стало известно 25 ноября.

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