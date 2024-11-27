Екатеринбургский митрополит оценил ситуацию с нападением на девушку его помощника

Ситуацию с нападением на жительницу Екатеринбурга, которое совершил его личный секретарь Даниил Сидоров, митрополит назвал «невероятной»: поступки иерея нанесут вред не только ему, но и его близким, Церкви, отметил он в своем телеграм-канале.