Екатеринбурженка получит 400 тысяч рублей компенсации за травму на производстве

Posted 27 ноября, 13:28
Published 27 ноября, 13:28
Modified 27 ноября, 13:30
Updated 27 ноября, 13:30
Екатеринбурженка получила серьезные травмы на работе осенью прошлого года. В ООО «Комтекс» она работала в должности оператора стригального оборудования, когда повредила руку. Пострадавшая хотела установить механизм.
Следствие установило, что причиной несчастного случая стало нарушение охраны труда и недостаточное обучение технике безопасности.
В результате суд по ходатайству прокуратуры взыскал с ООО «Комтекс» 400 тысяч рублей компенсации морального вреда, учитывая 100 тысяч рублей, уже выплаченных работодателем, сообщает ведомство.
Ранее агрофирма в Артинском районе выплатила работнику 200 тысяч за производственную травму.