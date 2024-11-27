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Posted 27 ноября, 13:28

Published 27 ноября, 13:28

Modified 27 ноября, 13:30

Updated 27 ноября, 13:30

Екатеринбурженка получит 400 тысяч рублей компенсации за травму на производстве

Екатеринбурженка получит 400 тысяч рублей компенсации за травму на производстве

27 ноября 2024, 13:28
Фото: 1MI.
Екатеринбурженка получит 400 тысяч рублей компенсации за травму на работе в ООО «Комтекс».

Екатеринбурженка получила серьезные травмы на работе осенью прошлого года. В ООО «Комтекс» она работала в должности оператора стригального оборудования, когда повредила руку. Пострадавшая хотела установить механизм.

Следствие установило, что причиной несчастного случая стало нарушение охраны труда и недостаточное обучение технике безопасности.

В результате суд по ходатайству прокуратуры взыскал с ООО «Комтекс» 400 тысяч рублей компенсации морального вреда, учитывая 100 тысяч рублей, уже выплаченных работодателем, сообщает ведомство.

Ранее агрофирма в Артинском районе выплатила работнику 200 тысяч за производственную травму.

В Реже мужчина отсудил у работодателя 800 тысяч за травму на работе
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Компенсация#Екатеринбург#Инцидент
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