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Posted 27 ноября, 10:47

Published 27 ноября, 10:47

Modified 27 ноября, 10:49

Updated 27 ноября, 10:49

Экс-медсестра сломала плечо ребенку в Серове

Экс-медсестра сломала плечо ребенку в Серове

27 ноября 2024, 10:47
Фото: 1MI.
В Серове бывшая сотрудница Дома ребенка сломала плечо трехмесячному ребенку, когда пеленала его. Данный случай произошел 6 августа 2024 года.

Горожанка взяла ночью ребенка, чтобы запеленать его. В какой-то момент она сильно надавила на руки новорожденного, которые он прижал к груди. В итоге у него было повреждено левое плечо, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После этого случая женщину уволили. Суд назначил ей 6 месяцев ограничения свободы. Кроме того, прокуратура направила в суд требование взыскать с Дома ребенка компенсацию.

Напомним, 18 ноября 2024 года в Екатеринбурге девочка сломала руку в батутном парке.

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