Экс-медсестра сломала плечо ребенку в Серове

Posted 27 ноября, 10:47
Published 27 ноября, 10:47
Modified 27 ноября, 10:49
Updated 27 ноября, 10:49
Горожанка взяла ночью ребенка, чтобы запеленать его. В какой-то момент она сильно надавила на руки новорожденного, которые он прижал к груди. В итоге у него было повреждено левое плечо, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
После этого случая женщину уволили. Суд назначил ей 6 месяцев ограничения свободы. Кроме того, прокуратура направила в суд требование взыскать с Дома ребенка компенсацию.
Напомним, 18 ноября 2024 года в Екатеринбурге девочка сломала руку в батутном парке.