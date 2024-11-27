Эндокринолог Павлова заявила, что Кимчи борется с ожирением

Часть испытуемых принимала с каждым приемом пищи капсулы сублимированного кимчи, а вторая нет. В итоге у тех, кто пил капсулы, количество жира в организме уменьшилось почти на 3%. У группы, которая не получала капсулы, количество жира выросло еще на 4,7%.