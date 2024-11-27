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Posted 27 ноября, 03:00

Published 27 ноября, 03:00

Modified 27 ноября, 03:00

Updated 27 ноября, 03:00

Эндокринолог Павлова заявила, что Кимчи борется с ожирением

27 ноября 2024, 03:00
Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о продукте, который показал эффективность при снижении веса. Оказалось, кимчи помогает нормализовать вес при ожирении.

Ожирение назвали эпидемией 21 века. Количество людей, имеющих лишний вес, неуклонно растет. При этом теперь лишний вес все чаще наблюдается у детей. Ученые пытаются найти эффективные методы борьбы с ожирением. По словам эндокринолога Зухры Павловой, прорыва в этом вопросе удалось добиться ученым из Южной Кореи.

Они изучили свойства кимчи — острого квашеного блюда, которое, как правило, готовят из пекинской капусты, и пришли к выводу, что блюдо является эффективным оружием против ожирения.

На своей странице в социальной сети врач поделилась результатами исследования, в котором участвовали 55 полных мужчин и женщин, пишет ИА RuNews24.ru.

Часть испытуемых принимала с каждым приемом пищи капсулы сублимированного кимчи, а вторая нет. В итоге у тех, кто пил капсулы, количество жира в организме уменьшилось почти на 3%. У группы, которая не получала капсулы, количество жира выросло еще на 4,7%.

Это натолкнуло ученых на мысль, что кимчи эффективно облегчает симптомы ожирения за счет изменения микробиоты кишечника.

«И ведь наша микрофлора, действительно, очень любит ферментированные продукты», — отметила врач.

При этом она отметила, что для россиян более привычным блюдом, которое покажет тот же эффект, будет квашеная капуста.

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