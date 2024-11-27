Эндокринолог Павлова заявила, что Кимчи борется с ожирением

Posted 27 ноября, 03:00
Published 27 ноября, 03:00
Modified 27 ноября, 03:00
Updated 27 ноября, 03:00
Ожирение назвали эпидемией 21 века. Количество людей, имеющих лишний вес, неуклонно растет. При этом теперь лишний вес все чаще наблюдается у детей. Ученые пытаются найти эффективные методы борьбы с ожирением. По словам эндокринолога Зухры Павловой, прорыва в этом вопросе удалось добиться ученым из Южной Кореи.
Они изучили свойства кимчи — острого квашеного блюда, которое, как правило, готовят из пекинской капусты, и пришли к выводу, что блюдо является эффективным оружием против ожирения.
На своей странице в социальной сети врач поделилась результатами исследования, в котором участвовали 55 полных мужчин и женщин, пишет ИА RuNews24.ru.
Часть испытуемых принимала с каждым приемом пищи капсулы сублимированного кимчи, а вторая нет. В итоге у тех, кто пил капсулы, количество жира в организме уменьшилось почти на 3%. У группы, которая не получала капсулы, количество жира выросло еще на 4,7%.
Это натолкнуло ученых на мысль, что кимчи эффективно облегчает симптомы ожирения за счет изменения микробиоты кишечника.
«И ведь наша микрофлора, действительно, очень любит ферментированные продукты», — отметила врач.
При этом она отметила, что для россиян более привычным блюдом, которое покажет тот же эффект, будет квашеная капуста.