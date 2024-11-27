Эта квашеная капуста из банки вкуснее любого деликатеса: пальчики оближете

Чтобы вся масса оставалась под давлением и не всплывала, сверху поместите пресс — это может быть банка, наполненная водой. Прикройте капусту марлей или тонкой тканью, чтобы воздух свободно циркулировал, и оставьте при комнатной температуре в темном месте на 3-7 дней. Каждый день проверяйте капусту — нужно следить, чтобы она была покрыта соком. Если сока недостаточно, можно аккуратно долить немного воды.