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Posted 27 ноября, 16:41

Published 27 ноября, 16:41

Modified 27 ноября, 16:43

Updated 27 ноября, 16:43

Эта квашеная капуста из банки вкуснее любого деликатеса: пальчики оближете

Эта квашеная капуста из банки вкуснее любого деликатеса: пальчики оближете

27 ноября 2024, 16:41
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Квашеная капуста — это не только вкусная, но и очень полезная закуска. Она богата витаминами и пробиотиками, что способствует улучшению пищеварения и укреплению иммунной системы. Вот как правильно заквасить хрустящую капусту прямо в банке.

Настоящая квашеная капуста содержит очень мало ингредиентов. Непосредственно к капусте нужно добавить морковь, а также приправы — лаврушку, черный перец, семена укропа. Много моркови быть не должно: не более одной штуки на 2 килограмма капусты.

Снимите верхние листья капусты, так как на них может быть грязь, а затем разрежьте ее на четвертинки и удалите кочерыжку. Затем нашинкуйте капусту острым ножом тонкими полосками — толщина должна быть примерно 3-5 миллиметров.

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Морковь очистите и натрите на крупной терке. В большой емкости— лучше всего для этих целей подходит большая кастрюля — смешайте капусту с другими ингредиентами. Хорошо перемешайте и промните овощи руками — пусть капуста выделит сок.

Чтобы вся масса оставалась под давлением и не всплывала, сверху поместите пресс — это может быть банка, наполненная водой. Прикройте капусту марлей или тонкой тканью, чтобы воздух свободно циркулировал, и оставьте при комнатной температуре в темном месте на 3-7 дней. Каждый день проверяйте капусту — нужно следить, чтобы она была покрыта соком. Если сока недостаточно, можно аккуратно долить немного воды.

С началом брожения на поверхности появляется пена, ее следует ежедневно удалять. Для выхода газов капусту следует протыкать чистой деревянной палочкой до самого дна или перемешивать. Если этого не делать, капуста будет горчить, — пишет портал «Улан Медиа».

Как только капуста перебродила и стала кислой на вкус, ее можно закрыть крышкой и переместить в холодильник или другое прохладное место.

Квашеную капусту можно подавать как гарнир, варить из нее щи, добавлять в салаты или использовать в качестве начинки для пирогов.

Ранее эксперты рассказали, как пожарить картошку, чтобы она не слиплась и не развалилась.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Витамины#Морковь#Рецепт#КЦ#Еда и напитки#Специи#Квашеная капуста#Закваска#Пробиотики
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