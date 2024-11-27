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Posted 27 ноября, 11:08

Published 27 ноября, 11:08

Modified 27 ноября, 11:10

Updated 27 ноября, 11:10

Эти вещи стирают крайне редко, а зря: 8 предметов, которые нуждаются в частой стирке

Эти вещи стирают крайне редко, а зря: 8 предметов, которые нуждаются в частой стирке

27 ноября 2024, 11:08
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Мы регулярно стираем одежду, которую носим, постельное и нижнее белье. Однако внимательно оглядитесь вокруг: в вашем доме есть как минимум восемь предметов, о которых мы просто забываем.

Наволочки

Обычно мы меняем наволочки вместе с другим постельным бельем, однако эксперты утверждают, что их нужно стирать намного чаще, так как буквально за два-три дня они становятся настоящим рассадником бактерий из-за пота и частиц кожи, которые человек теряет во сне. Особенно это актуально для людей, которые страдают от каких-либо кожных заболеваний — например, для подростков с угревой сыпью.

Полотенца для лица

Казалось бы, мы вытираем чистое лицо. Однако на полотенце все равно остаются частички кожи и косметики. Здесь действует тот же принцип, что и с наволочками: во влажной среде быстро размножаются бактерии, которые могут сильно ухудшить состояние кожных покровов.

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Махровые халаты

Многие люди используют махровый халат вместо полотенца, надевая его на сырое тело сразу после ванной или душа.

Влага остается в ткани, особенно в плотных махровых халатах, создавая идеальные условия для плесени и бактерий, — отмечают эксперты портала ixbt.com.

Подушки

Даже если на подушке есть наперник и наволочка, влага и пот все равно проникают внутрь. Со временем подушка, особенно с натуральными наполнителями, приобретает неприятный запах, наполнитель слеживается. Вот почему подушки нужно освежать хотя бы раз в три месяца.

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Кухонные полотенца

Мнение экспертов тут однозначно: кухонное полотенце нельзя использовать даже два дня подряд, так как кухня — это настоящий рассадник бактерий. Полотенцами мы вытираем тарелки, чашки, а также сковородки и разделочные доски, на которых резали мясо и другие потенциально опасные продукты. Также нередко их используют, чтобы вытереть сырые руки. В итоге уже к концу дня полотенце превращается в грязную тряпку, которую нужно отправлять в стирку без всякого сожаления.

Варежки и перчатки

Мы приходим домой и кладем варежки и перчатки в карман. Но только представьте, сколько грязи и микробов вы принесли в дом!

Ведь мы трогаем поручни в транспорте, двери, телефоны, а потом кладем их в карман или сумку. В результате на ткань попадает огромное количество бактерий, которые мы неосознанно переносим на лицо или другие части тела, — говорит эксперт ixbt.com.

Перчатки и варежки стирайте как минимум дважды в месяц, чтобы элементарно не подхватить вирусную инфекцию.

На варежках скапливается огромное количество бактерийНа варежках скапливается огромное количество бактерий
На варежках скапливается огромное количество бактерий. Фото: Photo by Dmitry Ratushny on Unsplash

Шторы для ванных комнат

В ванных комнатах обычно не очень хорошая вентиляция, а шторы для ванной — особенно тканевые — постоянно впитывают в себя воду и становятся рассадником бактерий и плесени, которая очень опасна для здоровья. Поэтому обязательно простирывайте шторы минимум раз в месяц в горячей воде с добавление уксуса, чтобы уничтожить грибок.

Коврики для ванной

На них мы становимся влажными ногами, а это значит, что существенно возрастает риск подхватить грибок стопы или ногтей — и тот, и другой очень плохо поддаются лечению, предупреждают врачи.

Коврики для ванной нужно мыть или стирать раз в неделю с добавлением дезинфицирующих средств.

Ранее эксперты рассказали, какие вещи обязательно нужно выворачивать перед стиркой.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Перчатки#Полотенца#Стирка#Дом и сад#КЦ#Наволочки#Махровые халаты#Подушки#Кухонные полотенца#Варежки#Шторы для ванных комнат#Коврики для ванной
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