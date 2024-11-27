Эти вещи стирают крайне редко, а зря: 8 предметов, которые нуждаются в частой стирке

Posted 27 ноября, 11:08
Published 27 ноября, 11:08
Modified 27 ноября, 11:10
Updated 27 ноября, 11:10
Обычно мы меняем наволочки вместе с другим постельным бельем, однако эксперты утверждают, что их нужно стирать намного чаще, так как буквально за два-три дня они становятся настоящим рассадником бактерий из-за пота и частиц кожи, которые человек теряет во сне. Особенно это актуально для людей, которые страдают от каких-либо кожных заболеваний — например, для подростков с угревой сыпью.
Казалось бы, мы вытираем чистое лицо. Однако на полотенце все равно остаются частички кожи и косметики. Здесь действует тот же принцип, что и с наволочками: во влажной среде быстро размножаются бактерии, которые могут сильно ухудшить состояние кожных покровов.
Многие люди используют махровый халат вместо полотенца, надевая его на сырое тело сразу после ванной или душа.
Влага остается в ткани, особенно в плотных махровых халатах, создавая идеальные условия для плесени и бактерий, — отмечают эксперты портала ixbt.com.
Даже если на подушке есть наперник и наволочка, влага и пот все равно проникают внутрь. Со временем подушка, особенно с натуральными наполнителями, приобретает неприятный запах, наполнитель слеживается. Вот почему подушки нужно освежать хотя бы раз в три месяца.
Мнение экспертов тут однозначно: кухонное полотенце нельзя использовать даже два дня подряд, так как кухня — это настоящий рассадник бактерий. Полотенцами мы вытираем тарелки, чашки, а также сковородки и разделочные доски, на которых резали мясо и другие потенциально опасные продукты. Также нередко их используют, чтобы вытереть сырые руки. В итоге уже к концу дня полотенце превращается в грязную тряпку, которую нужно отправлять в стирку без всякого сожаления.
Мы приходим домой и кладем варежки и перчатки в карман. Но только представьте, сколько грязи и микробов вы принесли в дом!
Ведь мы трогаем поручни в транспорте, двери, телефоны, а потом кладем их в карман или сумку. В результате на ткань попадает огромное количество бактерий, которые мы неосознанно переносим на лицо или другие части тела, — говорит эксперт ixbt.com.
Перчатки и варежки стирайте как минимум дважды в месяц, чтобы элементарно не подхватить вирусную инфекцию.
В ванных комнатах обычно не очень хорошая вентиляция, а шторы для ванной — особенно тканевые — постоянно впитывают в себя воду и становятся рассадником бактерий и плесени, которая очень опасна для здоровья. Поэтому обязательно простирывайте шторы минимум раз в месяц в горячей воде с добавление уксуса, чтобы уничтожить грибок.
На них мы становимся влажными ногами, а это значит, что существенно возрастает риск подхватить грибок стопы или ногтей — и тот, и другой очень плохо поддаются лечению, предупреждают врачи.
Коврики для ванной нужно мыть или стирать раз в неделю с добавлением дезинфицирующих средств.
Ранее эксперты рассказали, какие вещи обязательно нужно выворачивать перед стиркой.