Эти вещи стирают крайне редко, а зря: 8 предметов, которые нуждаются в частой стирке

Мнение экспертов тут однозначно: кухонное полотенце нельзя использовать даже два дня подряд, так как кухня — это настоящий рассадник бактерий. Полотенцами мы вытираем тарелки, чашки, а также сковородки и разделочные доски, на которых резали мясо и другие потенциально опасные продукты. Также нередко их используют, чтобы вытереть сырые руки. В итоге уже к концу дня полотенце превращается в грязную тряпку, которую нужно отправлять в стирку без всякого сожаления.