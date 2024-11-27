Голод не почувствуете до обеда: названы 8 продуктов для идеального завтрака

Однако важно не просто позавтракать, а позавтракать правильно. Диетолог Джессика Уилстон назвала восемь продуктов, которые, по ее мнению, наиболее полезны с утра. И номер один в списке врача — это овсянка, которая содержит бета-глюкан, компонент, который препятствует быстрому всасыванию углеводов. Также в качестве гарнира можно выбрать гречку или киноа.