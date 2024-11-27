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Posted 27 ноября, 09:36

Published 27 ноября, 09:36

Modified 27 ноября, 09:38

Updated 27 ноября, 09:38

Диетолог Уилстон: эти восемь продуктов идеальны для завтрака

Голод не почувствуете до обеда: названы 8 продуктов для идеального завтрака

27 ноября 2024, 09:36
Фото: Изображение Midjourney.

Диетолог Уилстон: эти восемь продуктов идеальны для завтрака

Рубрика
Еда и напитки
Утром многие пропускают завтрак из-за спешки или отсутствия аппетита. Однако специалисты-диетологи предупреждают, что делать это категорически нельзя: важно не просто завтракать, но завтракать правильными продуктами.

Завтрак считается одним из самых важных приемов пищи в течение дня, и его пропуск может негативно повлиять на здоровье и самочувствие. Вот несколько причин, почему не стоит игнорировать утренний прием пищи.

  • Энергия для начала дня. После ночного сна уровень глюкозы в крови снижается. Завтрак помогает восполнить этот запас и обеспечивает необходимую энергию для продуктивного начала дня.
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  • Улучшение концентрации и умственных способностей. Исследования показывают, что завтрак может улучшить внимание, память и общую умственную активность. Это особенно важно для детей и подростков, которые учатся в школе.
  • Регулирование метаболизма. Завтрак запускает обмен веществ и способствует более эффективному сжиганию калорий в течение дня. У людей, которые не завтракают, метаболизм замедлен, и они быстрее набирают вес.
  • Снижение риска переедания: Если человек не завтракает, к обеду он чувствует сильный голод и съедает больше пищи, увеличивая нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Завтрак помогает поддерживать уровень сытости и способствует лучшему контролю аппетита.

Однако важно не просто позавтракать, а позавтракать правильно. Диетолог Джессика Уилстон назвала восемь продуктов, которые, по ее мнению, наиболее полезны с утра. И номер один в списке врача — это овсянка, которая содержит бета-глюкан, компонент, который препятствует быстрому всасыванию углеводов. Также в качестве гарнира можно выбрать гречку или киноа.

Киноа — универсальный продукт. Его можно употреблять в виде каши — соленой или сладкой. Высокое содержание клетчатки в киноа позволяет контролировать уровень сахара в крови, — приводит слова диетолога портал «Едим дома».
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Люди, которые пропускают завтрак, быстрее набирают вес. Фото: 1MI

Также идеальны для завтрака авокадо, которое содержит полезные для организма жиры, замороженные ягоды и апельсины из-за высокого содержания витамина С, а также батат, который является отличным источником бета-каротина.

А вот популярные у россиян яйца в этот список не вошли: это тяжелая белковая пища, которая будет долго перевариваться, но человек при этом все равно быстро проголодается.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Ягоды#Гречка#Завтрак#Апельсины#КЦ#Еда и напитки#Овсянка#Полезные продукты#Киноа#Авокадо#Батат#Диетология
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