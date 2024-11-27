Голод не почувствуете до обеда: названы 8 продуктов для идеального завтрака

Posted 27 ноября, 09:36
Published 27 ноября, 09:36
Modified 27 ноября, 09:38
Updated 27 ноября, 09:38
Завтрак считается одним из самых важных приемов пищи в течение дня, и его пропуск может негативно повлиять на здоровье и самочувствие. Вот несколько причин, почему не стоит игнорировать утренний прием пищи.
Однако важно не просто позавтракать, а позавтракать правильно. Диетолог Джессика Уилстон назвала восемь продуктов, которые, по ее мнению, наиболее полезны с утра. И номер один в списке врача — это овсянка, которая содержит бета-глюкан, компонент, который препятствует быстрому всасыванию углеводов. Также в качестве гарнира можно выбрать гречку или киноа.
Киноа — универсальный продукт. Его можно употреблять в виде каши — соленой или сладкой. Высокое содержание клетчатки в киноа позволяет контролировать уровень сахара в крови, — приводит слова диетолога портал «Едим дома».
Также идеальны для завтрака авокадо, которое содержит полезные для организма жиры, замороженные ягоды и апельсины из-за высокого содержания витамина С, а также батат, который является отличным источником бета-каротина.
А вот популярные у россиян яйца в этот список не вошли: это тяжелая белковая пища, которая будет долго перевариваться, но человек при этом все равно быстро проголодается.
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