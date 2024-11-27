Инспектор МЧС из Екатеринбурга лишился части зарплаты из-за отсутствия компьютера

После этого ему не выдали рабочий компьютер, что, как он утверждает, стало причиной его опоздания и последующего дисциплинарного взыскания. По его мнению, решение руководства незаконно, поэтому он обратился в прокуратуру с адвокатом. Несмотря на судебное решение в пользу инспектора, дисциплинарная мера не отменена, пишет Ural Mash.