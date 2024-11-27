Инспектор МЧС из Екатеринбурга лишился части зарплаты из-за отсутствия компьютера

Posted 27 ноября, 06:30
Published 27 ноября, 06:30
Modified 27 ноября, 06:32
Updated 27 ноября, 06:32
Старший инспектор МЧС из Екатеринбурга лишен части зарплаты за девятиминутное опоздание к внесению данных в рабочую систему. Сотрудник утверждает, что опоздание произошло из-за отсутствия рабочего компьютера. Это уже не первый конфликт инспектора с руководством. В прошлом году он судился по поводу использования WhatsApp для служебных сообщений, считая его экстремистским.
После этого ему не выдали рабочий компьютер, что, как он утверждает, стало причиной его опоздания и последующего дисциплинарного взыскания. По его мнению, решение руководства незаконно, поэтому он обратился в прокуратуру с адвокатом. Несмотря на судебное решение в пользу инспектора, дисциплинарная мера не отменена, пишет Ural Mash.
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