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Posted 27 ноября, 06:30

Published 27 ноября, 06:30

Modified 27 ноября, 06:32

Updated 27 ноября, 06:32

Инспектор МЧС из Екатеринбурга лишился части зарплаты из-за отсутствия компьютера

Инспектор МЧС из Екатеринбурга лишился части зарплаты из-за отсутствия компьютера

27 ноября 2024, 06:30
Фото: Изображение Midjourney.
Инспектор МЧС из Екатеринбурга лишен части зарплаты за опоздание из-за отсутствия компьютера.

Старший инспектор МЧС из Екатеринбурга лишен части зарплаты за девятиминутное опоздание к внесению данных в рабочую систему. Сотрудник утверждает, что опоздание произошло из-за отсутствия рабочего компьютера. Это уже не первый конфликт инспектора с руководством. В прошлом году он судился по поводу использования WhatsApp для служебных сообщений, считая его экстремистским.

После этого ему не выдали рабочий компьютер, что, как он утверждает, стало причиной его опоздания и последующего дисциплинарного взыскания. По его мнению, решение руководства незаконно, поэтому он обратился в прокуратуру с адвокатом. Несмотря на судебное решение в пользу инспектора, дисциплинарная мера не отменена, пишет Ural Mash.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Зарплата#Компьютер#Екатеринбург#Инцидент
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