Как оформить налоговый вычет по ДМС?

Posted 27 ноября, 17:03
Published 27 ноября, 17:03
Modified 9 декабря, 17:14
Updated 9 декабря, 17:14
В этой статье вместе с экспертами СОГАЗа расскажем, кому полагается вычет, сколько можно получить, какие потребуются документы и когда их нужно подать.
Кто может получить налоговый вычет по ДМС?
Налоговый вычет могут получить граждане Российской Федерации, чьи доходы облагаются НДФЛ по ставке 13 или 15%. Можно включить в состав вычета собственные расходы на ДМС супругов, родителей и детей до 18 лет (с 2022 года детей до 24 лет, если они обучаются очно в лицензированном заведении).
С какой суммы можно получить налоговый вычет?
Максимальная сумма социального вычета за год — 120 000 рублей. Возврат с этой суммы составляет 13%, или 15 600 рублей. Не включаются в 120 000 расходы на обучение детей — для этого есть отдельный лимит в 50 000 рублей в год, а также стоимость дорогостоящего лечения — здесь налог возвращают со всей суммы, ограничений нет.
Остаток социального вычета, который вы не успели использовать за год, сгорает, его нельзя перенести на будущее.
Как посчитать сумму, которая вам вернется?
Например, в прошлом году вы приобрели ДМС для себя и для ребенка на сумму 62 000 рублей.
Еще заплатили 39 000 за обучение в автошколе и 35 000 за лечение близкого родственника. А после внесли плату за курсы IT для сына — 40 000 рублей.
Общая сумма ваших расходов на ДМС, автошколу и лечение — 136 000 рублей. Это больше годового лимита, поэтому налог вернут только со 120 000 рублей — 15 600 рублей.
Однако обучение вашего ребенка не входит в общий лимит, а указывается отдельной строкой в декларации. Поэтому с 40 000 рублей можно вернуть еще 13%, или 5 200 рублей.
Всего при таких расходах вы сможете вернуть 15 600 + 5 200 = 20 800 рублей.
Какие документы потребуются для оформления?
Так как расходы на ДМС отличаются от самостоятельных расходов на лечение, за возвратом налога нужно обратиться непосредственно в страховую компанию. Делать это следует по окончании налогового периода.
Для оформления вычета вам потребуются следующие документы:
Расходы, понесенные с 2024 года на страховую премию подтверждаются справкой из страховой компании по утвержденной ФНС форме.
Какие сроки подачи документов?
Вы можете подать документы на налоговый вычет за ДМС в течение трех лет с момента оплаты страхового полиса.
Ждать определенной даты не нужно. Если у вас есть право на вычет, то подать декларацию 3-НДФЛ можно в любой день года.
А за расходы текущего года можно получить вычет через работодателя.
Сколько времени занимает рассмотрение документов?
Проверка проводится до трех календарных месяцев. Налоговый инспектор вправе запросить у вас дополнительные сведения или документы.
Если решение положительное, деньги зачисляются на ваш счет в течение 30 календарных дней. Таким образом, максимальный срок от подачи до получения вычета составляет 4 месяца.
Какие изменения произошли в 2024 году?
Начиная с этого года, вы сможете освободить от уплаты НДФЛ до 150 000 рублей своего дохода. Если в течение года потратите такую сумму на обучение, лечение и спорт. В результате вы сможете вернуть до 19 500 рублей (13% от 150 000 рублей).
Однако сейчас, получая вычет за 2023-й и предыдущие годы, вы можете компенсировать до 15 600 рублей (13% от 120 000 рублей).
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