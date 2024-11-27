Кошачьи «метки» с ботинок вывожу этими средствами: запах исчезает без стирки

Если кот пометил ваши ботинки, то первое, что нужно сделать — это тщательно промыть их холодной водой, предварительно удалив излишки жидкости с помощью бумажного полотенца или чистой ткани. Далее нужно действовать в зависимости от того, из какого материала сделана обувь. Проще всего с текстильными кроссовками или кедами — их можно просто постирать в стиральной машинке или вручную. Однако, если речь идет о кожаной или замшевой обуви, то нужно искать другие способы.