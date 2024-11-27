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Posted 27 ноября, 12:09

Published 27 ноября, 12:09

Modified 27 ноября, 12:11

Updated 27 ноября, 12:11

Кошачьи «метки» с ботинок вывожу этими средствами: запах исчезает без стирки

Кошачьи «метки» с ботинок вывожу этими средствами: запах исчезает без стирки

27 ноября 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Коты часто метят хозяйскую обувь. И зачастую ее после этого приходится выбрасывать — слишком уж силен неприятный аромат. Однако есть способы, который не только избавят от кошачьего запаха, но и заставит усатого разбойника обходить ваши ботинки за версту.

В моче кошек содержатся разные вещества, включая аммиак и другие соединения, которые могут выделять резкий запах. Взрослые кошки, как правило, пьют немного, поэтому их моча становится более концентрированной и пахучей. Особенно сильно пахнут «метки» самцов из-за присутствия в них гормонов и кошачьих феромонов.

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Если кот пометил ваши ботинки, то первое, что нужно сделать — это тщательно промыть их холодной водой, предварительно удалив излишки жидкости с помощью бумажного полотенца или чистой ткани. Далее нужно действовать в зависимости от того, из какого материала сделана обувь. Проще всего с текстильными кроссовками или кедами — их можно просто постирать в стиральной машинке или вручную. Однако, если речь идет о кожаной или замшевой обуви, то нужно искать другие способы.

Для кожаных ботинок приготовьте раствор из воды и мягкого мыла (можно использовать мыло для рук или средство для мытья посуды). Не забудьте протереть чистой водой, чтобы удалить остатки мыла. Далее используйте спецсредства для удаления запахов с кожи, либо растворы, содержащие белый уксус (разведенный с водой в соотношении 1:1). Нанесите раствор на тряпку, аккуратно протрите участок и дайте высохнуть.

Кошки питают особую любовь к хозяйским ботинкамКошки питают особую любовь к хозяйским ботинкам
Кошки питают особую любовь к хозяйским ботинкам. Фото: Изображение Midjourney

Для замшевых сапог используйте специальную щетку для замши или резинку для замши, чтобы аккуратно удалить загрязнения. Не мочите сапоги, чтобы не появились разводы. Для выведения запаха можно использовать пищевую соду. Нанесите ее на проблемное место и оставьте на несколько часов или на ночь, чтобы она впитала запах. После этого стряхните соду и очистите сапоги щеткой.

Однако есть два средства, которые подойдут для всех типов обуви.

Это спирт и водка. Достаточно смочить кусочек ткани в жидкостях и оставить его в обуви на пару часов. Запах выветрится, а кот больше не подойдет к этому месту, — советуют эксперты портала «Красноярск медиа».

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