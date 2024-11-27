Мэрия Екатеринбурга выплатит 50 тысяч девочке за укус бездомной собаки

Весной предыдущего года в Екатеринбурге бездомная собака напала на 12-летнюю девочку. В больнице выяснилось, что она собака повредила кожных покровы на правой голени. Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь, после которой ей пришлось пройти курс длиной в полгода — ставить прививки от бешенства. Сейчас школьница до сих пор боится собак.