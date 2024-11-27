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Posted 27 ноября, 06:13

Published 27 ноября, 06:13

Modified 27 ноября, 06:15

Updated 27 ноября, 06:15

Мэрия Екатеринбурга выплатит 50 тысяч девочке за укус бездомной собаки

Мэрия Екатеринбурга выплатит 50 тысяч девочке за укус бездомной собаки

27 ноября 2024, 06:13
Фото: Изображение Midjourney.
Администрация Екатеринбурга выплатит 50 тыс рублей 12-летней девочке за укус собаки.

Весной предыдущего года в Екатеринбурге бездомная собака напала на 12-летнюю девочку. В больнице выяснилось, что она собака повредила кожных покровы на правой голени. Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь, после которой ей пришлось пройти курс длиной в полгода — ставить прививки от бешенства. Сейчас школьница до сих пор боится собак.

По сообщению прокуратуры Свердловской области, такой инцидент произошел из-за невыполнения администрацией столицы Среднего Урала своих обязанностей по обращению с бродячими животными. В прокуратуру Чкаловского района было направлено обращение по данному инциденту. По итогам проверки прокуратура подала исковое заявление в суд от имени несовершеннолетней пострадавшей с требованием о компенсации морального ущерба.

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск и присудил администрации выплатить 50 тыс рублей 12-летней девочке. Акт не вступил в силу.

Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге собака породы алабай набросилась на женщину в пункте лома.

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