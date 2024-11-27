Мэрия Екатеринбурга выплатит 50 тысяч девочке за укус бездомной собаки

Posted 27 ноября, 06:13
Published 27 ноября, 06:13
Modified 27 ноября, 06:15
Updated 27 ноября, 06:15
Весной предыдущего года в Екатеринбурге бездомная собака напала на 12-летнюю девочку. В больнице выяснилось, что она собака повредила кожных покровы на правой голени. Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь, после которой ей пришлось пройти курс длиной в полгода — ставить прививки от бешенства. Сейчас школьница до сих пор боится собак.
По сообщению прокуратуры Свердловской области, такой инцидент произошел из-за невыполнения администрацией столицы Среднего Урала своих обязанностей по обращению с бродячими животными. В прокуратуру Чкаловского района было направлено обращение по данному инциденту. По итогам проверки прокуратура подала исковое заявление в суд от имени несовершеннолетней пострадавшей с требованием о компенсации морального ущерба.
Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск и присудил администрации выплатить 50 тыс рублей 12-летней девочке. Акт не вступил в силу.
Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге собака породы алабай набросилась на женщину в пункте лома.