Андрей Северилов, руководитель логистического «А7 Холдинга», заявил, что предприниматели должны оказывать поддержку населению там, где они работают. Эта помощь не должна ограничиваться лишь спортивной сферой; она должна охватывать и культуру, и поддержку ветеранских движений. Каждый работник, который проработал в компании, имеет право не только на пенсионные выплаты и льготы от государства, но и на поддержку своего работодателя. Северилов также отметил необходимость создания стандартов, которые помогут организовать такую деятельность как для крупных корпораций, но и для малых и средних предприятий. Каждый может внести свой вклад в общее дело. Это необязательно финансирование крупных музейных проектов, поскольку поддержка местных музеев или детских шахматных клубов также важна. Возможностей много, добавил спикер.