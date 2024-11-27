Меценатство повышает конкурентоспособность страны

Posted 27 ноября, 15:33
Published 27 ноября, 15:33
Modified 27 ноября, 15:33
Updated 27 ноября, 15:33
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, подчеркнул, что меценатство и благотворительность являются устоявшимися традициями российского бизнеса. Он отметил важность социальной ответственности бизнеса, сообщает newizv.ru.
Андрей Северилов, руководитель логистического «А7 Холдинга», заявил, что предприниматели должны оказывать поддержку населению там, где они работают. Эта помощь не должна ограничиваться лишь спортивной сферой; она должна охватывать и культуру, и поддержку ветеранских движений. Каждый работник, который проработал в компании, имеет право не только на пенсионные выплаты и льготы от государства, но и на поддержку своего работодателя. Северилов также отметил необходимость создания стандартов, которые помогут организовать такую деятельность как для крупных корпораций, но и для малых и средних предприятий. Каждый может внести свой вклад в общее дело. Это необязательно финансирование крупных музейных проектов, поскольку поддержка местных музеев или детских шахматных клубов также важна. Возможностей много, добавил спикер.
В ходе дискуссии были упомянуты исторические примеры выдающихся меценатов, таких как Сергей Дягилев, Савва Мамонтов и Иван Морозов, которые понимали важность корпоративной культуры для общественного развития. Участники мероприятия отметили, что современные компании должны взять с них пример, поддерживая как крупные музейные учреждения, так и малые местные культурные проекты.
Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова подчеркнула, что взаимодействие между музеями и бизнесменами, а также меценатами является ключевым для сохранения культурного наследия. Она отметила, что музеям крайне необходима поддержка со стороны бизнеса, чтобы эффективно выполнять свои функции по сохранению и популяризации культурных ценностей, даже учитывая наличие помощи со стороны государства.