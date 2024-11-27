tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 15:33

Published 27 ноября, 15:33

Modified 27 ноября, 15:33

Updated 27 ноября, 15:33

Президент логистического холдинга «А7» Андрей Северилов.

Меценатство повышает конкурентоспособность страны

27 ноября 2024, 15:33
Фото: Дмитрий Новиков.. Пресс-служба РСПП.. Президент логистического холдинга «А7» Андрей Северилов.
В России наблюдается возрождение традиций меценатства. На сессии «Вклад меценатов в развитие общества» форума «Российский промышленник», который проходит в Санкт-Петербурге, обсуждалась актуальность благотворительности в сфере бизнеса.

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, подчеркнул, что меценатство и благотворительность являются устоявшимися традициями российского бизнеса. Он отметил важность социальной ответственности бизнеса, сообщает newizv.ru.

Андрей Северилов, руководитель логистического «А7 Холдинга», заявил, что предприниматели должны оказывать поддержку населению там, где они работают. Эта помощь не должна ограничиваться лишь спортивной сферой; она должна охватывать и культуру, и поддержку ветеранских движений. Каждый работник, который проработал в компании, имеет право не только на пенсионные выплаты и льготы от государства, но и на поддержку своего работодателя. Северилов также отметил необходимость создания стандартов, которые помогут организовать такую деятельность как для крупных корпораций, но и для малых и средних предприятий. Каждый может внести свой вклад в общее дело. Это необязательно финансирование крупных музейных проектов, поскольку поддержка местных музеев или детских шахматных клубов также важна. Возможностей много, добавил спикер.

В ходе дискуссии были упомянуты исторические примеры выдающихся меценатов, таких как Сергей Дягилев, Савва Мамонтов и Иван Морозов, которые понимали важность корпоративной культуры для общественного развития. Участники мероприятия отметили, что современные компании должны взять с них пример, поддерживая как крупные музейные учреждения, так и малые местные культурные проекты.

Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова подчеркнула, что взаимодействие между музеями и бизнесменами, а также меценатами является ключевым для сохранения культурного наследия. Она отметила, что музеям крайне необходима поддержка со стороны бизнеса, чтобы эффективно выполнять свои функции по сохранению и популяризации культурных ценностей, даже учитывая наличие помощи со стороны государства.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика