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Posted 27 ноября, 10:19

Published 27 ноября, 10:19

Modified 27 ноября, 10:21

Updated 27 ноября, 10:21

Между Екатеринбургом и Омском начнет ездить электричка

Между Екатеринбургом и Омском начнет ездить электричка

27 ноября 2024, 10:19
Фото: 1MI.
Из Екатеринбурга в Омск и обратно начнет ездить электричка «Финист». Первое отправление будет 15 декабря 2024 года.

Желающие уехать в другой город могут покупать билеты уже сейчас. Транспорт будет ездить каждый день с 10:57. Приезжать в Екатеринбург электричка будет в 22:09, а отправляться в Омск — в 6:45, рассказали в пресс-службе РЖД.

В электричке установлены экраны с информацией о поездах и видеокамеры, а также у каждого места есть розетка с USB-разъемом.

Напомним, с аналогичного числа электричка «Финист» также будет ездить из Екатеринбурга в Челябинскую область.

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