Между Екатеринбургом и Омском начнет ездить электричка

Желающие уехать в другой город могут покупать билеты уже сейчас. Транспорт будет ездить каждый день с 10:57. Приезжать в Екатеринбург электричка будет в 22:09, а отправляться в Омск — в 6:45, рассказали в пресс-службе РЖД.