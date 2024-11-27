Между Екатеринбургом и Омском начнет ездить электричка

Posted 27 ноября, 10:19
Published 27 ноября, 10:19
Modified 27 ноября, 10:21
Updated 27 ноября, 10:21
Желающие уехать в другой город могут покупать билеты уже сейчас. Транспорт будет ездить каждый день с 10:57. Приезжать в Екатеринбург электричка будет в 22:09, а отправляться в Омск — в 6:45, рассказали в пресс-службе РЖД.
В электричке установлены экраны с информацией о поездах и видеокамеры, а также у каждого места есть розетка с USB-разъемом.
Напомним, с аналогичного числа электричка «Финист» также будет ездить из Екатеринбурга в Челябинскую область.