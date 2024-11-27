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Posted 27 ноября, 08:36

Published 27 ноября, 08:36

Modified 27 ноября, 08:38

Updated 27 ноября, 08:38

Муж опекуна, обвиняемой в убийстве Далера из Екатеринбурга отказался от показаний

Муж опекуна, обвиняемой в убийстве Далера из Екатеринбурга отказался от показаний

27 ноября 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney.
Супруг Вероники Наумовой, которая находится под следствием по обвинению в убийстве и жестоком обращении с ребёнком, не стал давать показания против своей спутницы.

Муж обвиняемой сейчас находится в колонии Нижнего Тагила за истязание ребенка. Допрашивали его по телефону. Однако, допроса как такового не состоялось, потому что показания он давать отказался.

Напомним, что Вероника Наумова взяла под опеку пятилетнего мальчика Далера. 2 года назад она нанесла множество телесных повреждений подопечному железной ложкой для обуви. После этого она связала его клейкой лентой и утопила дома в ванной.

Ребенка искали 7 месяцев, за это время опекунша получила выплату в размере более 100 тыс рублей социальных выплат — сообщает URA.RU. В конечном итоге мальчика нашли в гараже убийцы в спортивной сумке.

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