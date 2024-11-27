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Posted 27 ноября, 14:57

Published 27 ноября, 14:57

Modified 27 ноября, 14:59

Updated 27 ноября, 14:59

В Свердловской области водитель заснул за рулем и стал виновником серьезного ДТП

На границе Свердловской области уснувший водитель устроил аварию с участием ребенка

27 ноября 2024, 14:57

В Свердловской области водитель заснул за рулем и стал виновником серьезного ДТП

При столкновении пострадали два человека, среди которых ребенок.

27 ноября на границе Свердловской области произошло ДТП: 54-летний водитель автомобиля Toyota уснул за рулем и спровоцировал аварию, выехав на встречную полосу.

Легковая машина въехала в Volkswagen, где ехала 40-летняя женщина и ее 12-летняя дочка. Столкновение произошло на трассе Тюмень-Салаирка на 19-м километре.

Ребенок находился в удерживающем устройстве, обошлось без серьезных травм, пишет «Комсомольская правда». И юная пассажирка, и водитель получили лишь ушибы. Напомним, что использование детских кресел и иных устройств для безопасности снижают вероятность травм при дорожных авариях.

В деле будут разбираться правоохранительные органы: им предстоит выяснить все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о ДТП со смертельным исходом, произошедшем недалеко от Заречного, передано в суд.

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