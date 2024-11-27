На границе Свердловской области уснувший водитель устроил аварию с участием ребенка

Ребенок находился в удерживающем устройстве, обошлось без серьезных травм, пишет «Комсомольская правда». И юная пассажирка, и водитель получили лишь ушибы. Напомним, что использование детских кресел и иных устройств для безопасности снижают вероятность травм при дорожных авариях.