На границе Свердловской области уснувший водитель устроил аварию с участием ребенка

Posted 27 ноября, 14:57
Published 27 ноября, 14:57
Modified 27 ноября, 14:59
Updated 27 ноября, 14:59
27 ноября на границе Свердловской области произошло ДТП: 54-летний водитель автомобиля Toyota уснул за рулем и спровоцировал аварию, выехав на встречную полосу.
Легковая машина въехала в Volkswagen, где ехала 40-летняя женщина и ее 12-летняя дочка. Столкновение произошло на трассе Тюмень-Салаирка на 19-м километре.
Ребенок находился в удерживающем устройстве, обошлось без серьезных травм, пишет «Комсомольская правда». И юная пассажирка, и водитель получили лишь ушибы. Напомним, что использование детских кресел и иных устройств для безопасности снижают вероятность травм при дорожных авариях.
В деле будут разбираться правоохранительные органы: им предстоит выяснить все детали происшествия.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о ДТП со смертельным исходом, произошедшем недалеко от Заречного, передано в суд.