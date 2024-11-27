Нужна пара ящиков на погреб: больше никакой влаги и сырости — овощи в полном порядке

Posted 27 ноября, 15:39
Published 27 ноября, 15:39
Modified 27 ноября, 15:41
Updated 27 ноября, 15:41
Погреба часто не оборудованы достаточной вентиляцией, что затрудняет обмен воздуха. Это приводит к накоплению влаги и образованию конденсата, особенно в теплую погоду. Если погреб расположен на глубине, где почва всегда влажная, это может способствовать проникновению влаги через стены или пол. Вода поднимается из грунта, особенно в дождливую погоду или при таянии снега.
Если гидроизоляция стен и фундамента недостаточно качественная или имеет повреждения, влажность из наружной среды может проникать внутрь погреба. Щели, трещины и другие дефекты в строительных материалах также могут быть источником сырости.
Кроме того, разница температур внутри погреба и в окружающем воздухе приводит к образованию конденсата. Это происходит, например, если погреб плохо утеплен и зимой внутри него температура заметно ниже, чем снаружи.
Избавиться от сырости поможет метод, о котором знали еще в СССР — ящики или любые другие емкости с крупной поваренной солью. Она обладает гигроскопическими свойствами и может впитывать излишнюю влагу. Можно разместить открытые емкости с солью в углах подвала или погреба. Регулярно меняйте соль по мере ее насыщения влагой.
Метод хорош еще и тем, что соль не только поглощает лишнюю влагу, но и улучшает качество воздуха — недаром многие заболевания бронхо-легочной системы лечат с помощью соляных пещер. Помимо соли и в дополнении к ней можно использовать активированный уголь или древесный уголь, которые также хорошо впитывают влагу и неприятные запахи.
Постарайтесь регулярно проветривать подвал, особенно в сухие и солнечные дни. Это позволит уменьшить влажность и улучшить циркуляцию воздуха.
А вот таким способом можно избавиться от неприятного запаха из выгребной ямы.
Источник: ForumHouse.