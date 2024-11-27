Нужна пара ящиков на погреб: больше никакой влаги и сырости — овощи в полном порядке

Погреба часто не оборудованы достаточной вентиляцией, что затрудняет обмен воздуха. Это приводит к накоплению влаги и образованию конденсата, особенно в теплую погоду. Если погреб расположен на глубине, где почва всегда влажная, это может способствовать проникновению влаги через стены или пол. Вода поднимается из грунта, особенно в дождливую погоду или при таянии снега.