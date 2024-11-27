Одежда и постельное белье благоухают: ставлю в шкаф эту коробочку — о запахе забыла

Posted 27 ноября, 14:45
Published 27 ноября, 14:45
Modified 27 ноября, 14:47
Updated 27 ноября, 14:47
Чтобы в шкафу с постельным бельем и одеждой не образовывался неприятный запах, можно использовать несколько простых и эффективных методов.
Регулярная уборка
Убедитесь, что шкаф и его содержимое регулярно очищаются от пыли и грязи. Выньте все содержимое и протрите поверхности внутри шкафа влажной тряпкой, а затем проветрите шкаф, оставив дверцы открытыми.
Сухие цветы и травы
Положите в шкаф небольшие мешочки с сушеными травами — лавандой, мятой, розмарином или петрушкой. Эти травы не только придадут вашему белью приятный запах, но и отпугнут насекомых.
Ароматизаторы
Используйте ароматизаторы — любимые духи, одеколон или специальные гранулы. Они выпускаются в форме гелей или саше, которые можно разместить между слоями белья и одежды.
Угольные поглотители запахов
Активированный уголь — отличный вариант для поглощения запахов. Вы можете купить специальные пакеты или коробочки с углем или сделать свои собственные из старых носок.
Это аптечное средство эффективно не только для устранения запахов, но и для поглощения излишней влаги из воздуха. В результате текстиль, хранящийся в шкафу, будет оставаться таким же свежим, как только что выстиранный, — такой совет дает портал Ussurmedia.
Сода
Поместите небольшую открытую баночку с пищевой содой на полку шкафа. Сода отлично поглощает запахи. Меняйте ее каждые несколько месяцев.
Сухой рис
Небольшие мешочки с сухим рисом могут также помочь в борьбе с влагой и неприятными запахами — крупа будет поглощать влагу.
Использование эфирных масел
Добавьте несколько капель эфирных масел, таких как масло чайного дерева или масла цитрусовых, на ватные диски и разместите их в шкафу.
Контроль влажности
Если у вас есть возможность, поддерживайте в комнате, где находится шкаф, оптимальный уровень влажности. Слишком высокая влажность может привести к образованию плесени и неприятным запахам.
Следуйте этим простым рекомендациям, и вы сможете предотвратить появление неприятных запахов в шкафу.
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