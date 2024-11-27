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Posted 27 ноября, 14:45

Published 27 ноября, 14:45

Modified 27 ноября, 14:47

Updated 27 ноября, 14:47

Одежда и постельное белье благоухают: ставлю в шкаф эту коробочку — о запахе забыла

Одежда и постельное белье благоухают: ставлю в шкаф эту коробочку — о запахе забыла

27 ноября 2024, 14:45
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Одежда и постельное белье, если его долго не используют, начинает неприятно пахнуть — приходится все перестирывать. Но опытные хозяйки давно научились нескольким хитрым трюкам и горя не знают. Попробуйте и вы.

Чтобы в шкафу с постельным бельем и одеждой не образовывался неприятный запах, можно использовать несколько простых и эффективных методов.

Регулярная уборка

Убедитесь, что шкаф и его содержимое регулярно очищаются от пыли и грязи. Выньте все содержимое и протрите поверхности внутри шкафа влажной тряпкой, а затем проветрите шкаф, оставив дверцы открытыми.

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Сухие цветы и травы

Положите в шкаф небольшие мешочки с сушеными травами — лавандой, мятой, розмарином или петрушкой. Эти травы не только придадут вашему белью приятный запах, но и отпугнут насекомых.

Ароматизаторы

Используйте ароматизаторы — любимые духи, одеколон или специальные гранулы. Они выпускаются в форме гелей или саше, которые можно разместить между слоями белья и одежды.

Угольные поглотители запахов

Активированный уголь — отличный вариант для поглощения запахов. Вы можете купить специальные пакеты или коробочки с углем или сделать свои собственные из старых носок.

Это аптечное средство эффективно не только для устранения запахов, но и для поглощения излишней влаги из воздуха. В результате текстиль, хранящийся в шкафу, будет оставаться таким же свежим, как только что выстиранный, — такой совет дает портал Ussurmedia.

Сода

Поместите небольшую открытую баночку с пищевой содой на полку шкафа. Сода отлично поглощает запахи. Меняйте ее каждые несколько месяцев.

Сухой рис

Небольшие мешочки с сухим рисом могут также помочь в борьбе с влагой и неприятными запахами — крупа будет поглощать влагу.

Регулярно открывайте и проветривайте шкаф, чтобы избежать затхлости и неприятных запаховРегулярно открывайте и проветривайте шкаф, чтобы избежать затхлости и неприятных запахов
Регулярно открывайте и проветривайте шкаф, чтобы избежать затхлости и неприятных запахов. Фото: 1MI

Использование эфирных масел

Добавьте несколько капель эфирных масел, таких как масло чайного дерева или масла цитрусовых, на ватные диски и разместите их в шкафу.

Контроль влажности

Если у вас есть возможность, поддерживайте в комнате, где находится шкаф, оптимальный уровень влажности. Слишком высокая влажность может привести к образованию плесени и неприятным запахам.

Следуйте этим простым рекомендациям, и вы сможете предотвратить появление неприятных запахов в шкафу.

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