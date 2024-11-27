tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 12:32

Published 27 ноября, 12:32

Modified 27 ноября, 12:34

Updated 27 ноября, 12:34

Охрана здания администрации Нижнего Тагила обойдется в 5,7 млн

Охрана здания администрации Нижнего Тагила обойдется в 5,7 млн

27 ноября 2024, 12:32
Фото: 1MI.
Два круглосуточных поста охраны выставят в здании администрации Нижнего Тагила. Начальная цена контракта составляет 5,7 миллиона рублей.

Административное здание находится на улице Пархоменко, 1А. В четырехэтажном объекте имеются также бытовые и подвальные помещения, места общего пользования, актовый зал. В здании два входа, один из которых является центральным. Территория не огорожена.

С учетом специфики, с 16 декабря 2024 года по 18 декабря 2025 года там планируется выставить два поста охраны по одному сотруднику на каждом. Работать они будут в форменной одежде круглосуточно и без выходных.

Необходимо, чтобы у охранников были при себе средства связи с ГБР. Обход территории будет осуществляться каждые два часа. Подрядчик проверит входные двери, замки, окна, решетки, территорию, подсобные помещения, освещение и так далее, выяснила редакция TagilCity.ru.

Помимо этого, в обязанности охранников входит и обеспечение пропускного режима: проверка документов, выполнение правил пожарной безопасности, слежение за общественным порядком.

Напомним, что на охрану 14 объектов тагильского музея «Горнозаводской Урал» было выделено 1,2 миллиона рублей.

При входе в Драматический театр в Нижнем Тагиле будет стоять вооруженная охрана
Узнать подробнее
Читайте также:
Учеников тагильской школы №12 согласились охранять в два раза дешевлеПеред приездом Путина усилена охрана школы №32 в Нижнем Тагиле
#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Безопасность#Подрядчик#Охрана#Охранник#Екатеринбург#Закупка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика