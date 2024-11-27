Охрана здания администрации Нижнего Тагила обойдется в 5,7 млн

Posted 27 ноября, 12:32
Published 27 ноября, 12:32
Modified 27 ноября, 12:34
Updated 27 ноября, 12:34
Административное здание находится на улице Пархоменко, 1А. В четырехэтажном объекте имеются также бытовые и подвальные помещения, места общего пользования, актовый зал. В здании два входа, один из которых является центральным. Территория не огорожена.
С учетом специфики, с 16 декабря 2024 года по 18 декабря 2025 года там планируется выставить два поста охраны по одному сотруднику на каждом. Работать они будут в форменной одежде круглосуточно и без выходных.
Необходимо, чтобы у охранников были при себе средства связи с ГБР. Обход территории будет осуществляться каждые два часа. Подрядчик проверит входные двери, замки, окна, решетки, территорию, подсобные помещения, освещение и так далее, выяснила редакция TagilCity.ru.
Помимо этого, в обязанности охранников входит и обеспечение пропускного режима: проверка документов, выполнение правил пожарной безопасности, слежение за общественным порядком.
Напомним, что на охрану 14 объектов тагильского музея «Горнозаводской Урал» было выделено 1,2 миллиона рублей.