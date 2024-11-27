tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 10:32

Published 27 ноября, 10:32

Modified 27 ноября, 10:34

Updated 27 ноября, 10:34

Учителя Нижнего Тагила получили скидки на надгробия

Педагогам из Нижнего Тагила предлагают сертификаты на памятники

27 ноября 2024, 10:32
Фото: 1MI.

Учителя Нижнего Тагила получили скидки на надгробия

«Подарок» можно забрать вместе с ежегодной матпомощью от профсоюза.

В Нижнем Тагиле представители образовательной среды удивлены выбором «презентов» от профсоюза педагогов. Кроме традиционной ежегодной материальной помощи им предложили воспользоваться скидкой на надгробия.

Сертификат от мастерской предполагает скидку в размере 5 тысяч рублей на установку памятного сооружения на кладбище: профсоюз учителей заключил договор с ритуальной конторой. Таким вариантом подарка остались довольны не все, пишет издание «Реальный Тагил». Собеседники СМИ отмечают, что подарочный сертификат мог бы предполагать лечение или отдых, а не услуги по установке надгробий.

Ранее стало известно, что в конкурсе «Учитель года» в Нижнем Тагиле победу одержал преподаватель истории из лицея №39 Роман Лукин.

В Нижнем Тагиле в школы и детские сады пришли работать 125 молодых педагогов
Узнать подробнее
Читайте также:
Учитель обществознания и истории в Нижнем Тагиле победил в конкурсе «Молодой учитель»Учителей в Екатеринбурге освободили от посещения семей учениковДыра в 140 мест: в школах Екатеринбурга образовался серьезный дефицит учителей
#Александра Никитская#Нижний Тагил#Учителя#Педагоги#Курьезы#Подарки#Образование#Профсоюз#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика