Педагогам из Нижнего Тагила предлагают сертификаты на памятники

Posted 27 ноября, 10:32
Published 27 ноября, 10:32
Modified 27 ноября, 10:34
Updated 27 ноября, 10:34
В Нижнем Тагиле представители образовательной среды удивлены выбором «презентов» от профсоюза педагогов. Кроме традиционной ежегодной материальной помощи им предложили воспользоваться скидкой на надгробия.
Сертификат от мастерской предполагает скидку в размере 5 тысяч рублей на установку памятного сооружения на кладбище: профсоюз учителей заключил договор с ритуальной конторой. Таким вариантом подарка остались довольны не все, пишет издание «Реальный Тагил». Собеседники СМИ отмечают, что подарочный сертификат мог бы предполагать лечение или отдых, а не услуги по установке надгробий.
Ранее стало известно, что в конкурсе «Учитель года» в Нижнем Тагиле победу одержал преподаватель истории из лицея №39 Роман Лукин.