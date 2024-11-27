Педагогам из Нижнего Тагила предлагают сертификаты на памятники

Сертификат от мастерской предполагает скидку в размере 5 тысяч рублей на установку памятного сооружения на кладбище: профсоюз учителей заключил договор с ритуальной конторой. Таким вариантом подарка остались довольны не все, пишет издание «Реальный Тагил». Собеседники СМИ отмечают, что подарочный сертификат мог бы предполагать лечение или отдых, а не услуги по установке надгробий.