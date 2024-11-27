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Posted 27 ноября, 06:51

Published 27 ноября, 06:51

Modified 27 ноября, 06:53

Updated 27 ноября, 06:53

Пенсионерка в Свердловской области отсудила 150 тысяч с РЖД за травму из-за поезда

Пенсионерка в Свердловской области отсудила 150 тысяч с РЖД за травму из-за поезда

27 ноября 2024, 06:51
Фото: 1MI.
РЖД выплатит 150 тысяч рублей 60-летней жительнице поселка Сосьва в Свердловской области за травму на железной дороге. Происшествие случилось на станции Дровяное в марте 2024 года.

Женщина попала под грузовой поезд на станции, в результате чего она была травмирована. После лечения свердловчанка обратилась в прокуратуру. Сотрудники провели проверку, рассказали в пресс-службе областной транспортной прокуратуры.

После проверки надзорный орган отправил в суд требование выплатить пострадавшей 150 тысяч рублей. Суд взыскал с железнодорожной компании вышеуказанную сумму.

Напомним, 10 ноября 2024 года в Свердловской области мужчина попал под поезд под Первоуральском.

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