Пенсионерка в Свердловской области отсудила 150 тысяч с РЖД за травму из-за поезда

Posted 27 ноября, 06:51
Published 27 ноября, 06:51
Modified 27 ноября, 06:53
Updated 27 ноября, 06:53
Женщина попала под грузовой поезд на станции, в результате чего она была травмирована. После лечения свердловчанка обратилась в прокуратуру. Сотрудники провели проверку, рассказали в пресс-службе областной транспортной прокуратуры.
После проверки надзорный орган отправил в суд требование выплатить пострадавшей 150 тысяч рублей. Суд взыскал с железнодорожной компании вышеуказанную сумму.
Напомним, 10 ноября 2024 года в Свердловской области мужчина попал под поезд под Первоуральском.