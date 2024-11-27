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Posted 27 ноября, 13:58

Published 27 ноября, 13:58

Modified 27 ноября, 14:00

Updated 27 ноября, 14:00

«Начата проверка»: прокуратура заинтересовалась дракой в Свердловской области

По факту драки школьников в Свердловской области начата прокурорская проверка

27 ноября 2024, 13:58
Фото: Изображение Midjourney.

«Начата проверка»: прокуратура заинтересовалась дракой в Свердловской области

После сообщений о конфликте школьников в Сосновом бору ситуацию взяли на контроль в надзорном ведомстве.

После известий о драке между двумя школьниками в Артемовском районе с публикацией видеороликов в средствах массовой информации ситуацией заинтересовались в городской прокуратуре Артемовска.

Конфликт между мальчиками произошел 26 ноября на 1 этаже во время перерыва. Надзорное ведомство должно выявить степень тяжести нанесенного вреда пострадавшему ученику, а затем дать оценку произошедшему.

В телеграм-канале прокуратуры Свердловской области отмечают, что за жизнь и здоровье несовершеннолетних во время их нахождения в школе ответственность несет учебное учреждение. Также отмечается, что нападавший ранее находился на внутришкольном учете из-за своего поведения.

Напомним, о драке между ранее дружившими школьниками из 7 и 8 класса стало известно 27 ноября.

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