По факту драки школьников в Свердловской области начата прокурорская проверка

В телеграм-канале прокуратуры Свердловской области отмечают, что за жизнь и здоровье несовершеннолетних во время их нахождения в школе ответственность несет учебное учреждение. Также отмечается, что нападавший ранее находился на внутришкольном учете из-за своего поведения.