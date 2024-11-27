По факту драки школьников в Свердловской области начата прокурорская проверка

Posted 27 ноября, 13:58
Published 27 ноября, 13:58
Modified 27 ноября, 14:00
Updated 27 ноября, 14:00
После известий о драке между двумя школьниками в Артемовском районе с публикацией видеороликов в средствах массовой информации ситуацией заинтересовались в городской прокуратуре Артемовска.
Конфликт между мальчиками произошел 26 ноября на 1 этаже во время перерыва. Надзорное ведомство должно выявить степень тяжести нанесенного вреда пострадавшему ученику, а затем дать оценку произошедшему.
В телеграм-канале прокуратуры Свердловской области отмечают, что за жизнь и здоровье несовершеннолетних во время их нахождения в школе ответственность несет учебное учреждение. Также отмечается, что нападавший ранее находился на внутришкольном учете из-за своего поведения.
Напомним, о драке между ранее дружившими школьниками из 7 и 8 класса стало известно 27 ноября.