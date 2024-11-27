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Posted 27 ноября, 08:25

Published 27 ноября, 08:25

Modified 27 ноября, 08:27

Updated 27 ноября, 08:27

Подростки взрывают петарды на ГГМ в Нижнем Тагиле

Подростки взрывают петарды на ГГМ в Нижнем Тагиле

27 ноября 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле компания подростков взрывает петарды на крыше спортзала «Инсайт».

Так, по словам очевидца, 24 ноября 2024 года два школьника взорвали пиротехнику в нескольких метрах от прохожих, рассказали в группе ВКонтакте «Черный список Тагила».

Рядом площадка, где часто гуляют пенсионеры, дети и люди с животными. Хотелось бы, чтобы родители провели беседу с детьми, — говорит горожанин.

Напомним, в парке Маяковского в Екатеринбурге подростки забрасывали уток в пруду снежными комьями.

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