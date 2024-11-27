Подростки взрывают петарды на ГГМ в Нижнем Тагиле

Posted 27 ноября, 08:25
Published 27 ноября, 08:25
Modified 27 ноября, 08:27
Updated 27 ноября, 08:27
Так, по словам очевидца, 24 ноября 2024 года два школьника взорвали пиротехнику в нескольких метрах от прохожих, рассказали в группе ВКонтакте «Черный список Тагила».
Рядом площадка, где часто гуляют пенсионеры, дети и люди с животными. Хотелось бы, чтобы родители провели беседу с детьми, — говорит горожанин.
Напомним, в парке Маяковского в Екатеринбурге подростки забрасывали уток в пруду снежными комьями.