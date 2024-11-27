Полиция предупредила жителей Свердловской области о мошенниках

Posted 27 ноября, 03:23
Published 27 ноября, 03:23
Modified 27 ноября, 03:25
Updated 27 ноября, 03:25
Сотрудники МВД призвали свердловчан соблюдать внимательность при общении с неизвестными в мессенджерах, электронной почте, соцсетях, онлайн-играх, а также на маркетплейсах и по телефону, рассказал глава пресс-службе региональной полиции Валерий Горелых.
Не следует переводить деньги на неизвестные счета и отдавать их неизвестным в руки. В случае, если злоумышленники представляются родственниками, знакомыми или сотрудниками МВД, ФСБ, ЦБ и других организаций, следует им перезвонить и уточнить, действительно ли собеседник сказал правду о том, кем он является.
Напомним, в Екатеринбурге мошенники стали звонить местным жителям под видом сотрудников поликлиники.