Проезд в трамвае, новая дорога на Ольховке, бюджет Тагила и компенсации многодетным

Posted 27 ноября, 16:57
Published 27 ноября, 16:57
Modified 27 ноября, 16:59
Updated 27 ноября, 16:59
Реальная стоимость одной поездки в трамвае с учетом амортизации составляет 46 рублей. Однако в реальности тагильчане платят 28 рублей, а льготники — еще меньше. Последний раз проезд повышался в июле 2024 года.
В микрорайоне Ольховка в Нижнем Тагиле появится новая дорога протяженностью около 700 метров. Она ведет к земельным участкам, которые были выделены тагильчанам-льготникам для индивидуального жилищного строительства. Когда дорога будет открыта, к участкам сможет подъезжать любой транспорт.
На публичных слушаниях в Нижнем Тагиле жители приняли бюджет города на 2025 год. За свои голоса отдали 134 человека, против — пятеро. Еще четверо тагильчан при голосовании воздержались. Теперь бюджет должны рассмотреть депутаты гордумы.
В Нижнем Тагиле планируют ввести новые меры поддержки для многодетных семей. В частности, они будут получать компенсацию в размере 50 тысяч рублей на обустройство системы водоотведения при ИЖС. Льгота начнет действовать с 1 января.
Городские власти ищут подрядчика, который будет обслуживать очистные сооружения на Нижнетагильском пруду. На эксплуатацию оборудования сроком на полтора года из бюджета будет выделено 6 млн рублей. В задачи компании, которая выиграет электронный аукцион, будет входить и контроль за эффективностью очистки сточных вод.