Проезд в трамвае, новая дорога на Ольховке, бюджет Тагила и компенсации многодетным

Городские власти ищут подрядчика, который будет обслуживать очистные сооружения на Нижнетагильском пруду. На эксплуатацию оборудования сроком на полтора года из бюджета будет выделено 6 млн рублей. В задачи компании, которая выиграет электронный аукцион, будет входить и контроль за эффективностью очистки сточных вод.