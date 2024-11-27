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Posted 27 ноября, 16:57

Published 27 ноября, 16:57

Modified 27 ноября, 16:59

Updated 27 ноября, 16:59

Проезд в трамвае, новая дорога на Ольховке, бюджет Тагила и компенсации многодетным

Проезд в трамвае, новая дорога на Ольховке, бюджет Тагила и компенсации многодетным

27 ноября 2024, 16:57
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Названа реальная стоимость проезда в тагильском трамвае. Новая дорога в Микрорайоне Ольховка почти готова. Бюджет Нижнего Тагила прошел согласование на публичных слушаниях. Многодетным тагильчанам компенсируют часть затрат на водоотведение. На обслуживание очистных сооружений потратят 6 млн рублей.

Реальная стоимость одной поездки в трамвае с учетом амортизации составляет 46 рублей. Однако в реальности тагильчане платят 28 рублей, а льготники — еще меньше. Последний раз проезд повышался в июле 2024 года.

Чиновник в Нижнем Тагиле назвал реальную стоимость проезда в трамвае
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В микрорайоне Ольховка в Нижнем Тагиле появится новая дорога протяженностью около 700 метров. Она ведет к земельным участкам, которые были выделены тагильчанам-льготникам для индивидуального жилищного строительства. Когда дорога будет открыта, к участкам сможет подъезжать любой транспорт.

В Нижнем Тагиле завершается строительство новой дороги в микрорайоне Ольховка
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На публичных слушаниях в Нижнем Тагиле жители приняли бюджет города на 2025 год. За свои голоса отдали 134 человека, против — пятеро. Еще четверо тагильчан при голосовании воздержались. Теперь бюджет должны рассмотреть депутаты гордумы.

Жители Нижнего Тагила на публичных слушаниях приняли бюджет города
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В Нижнем Тагиле планируют ввести новые меры поддержки для многодетных семей. В частности, они будут получать компенсацию в размере 50 тысяч рублей на обустройство системы водоотведения при ИЖС. Льгота начнет действовать с 1 января.

До 50 тысяч планируют компенсировать многодетным тагильчанам на водоотведение в ИЖС
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Городские власти ищут подрядчика, который будет обслуживать очистные сооружения на Нижнетагильском пруду. На эксплуатацию оборудования сроком на полтора года из бюджета будет выделено 6 млн рублей. В задачи компании, которая выиграет электронный аукцион, будет входить и контроль за эффективностью очистки сточных вод.

6 млн выделено на обслуживание очистных сооружений у моста через Нижнетагильский пруд
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