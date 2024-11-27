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Posted 27 ноября, 15:31

Published 27 ноября, 15:31

Modified 27 ноября, 15:33

Updated 27 ноября, 15:33

Ревда становится муниципальным округом

Ревда меняет статус: от городского округа к муниципальному

27 ноября 2024, 15:31
Фото: 1MI.

Ревда становится муниципальным округом

Спустя шесть попыток и несколько недель распрей между ревдинскими депутатами, был принят новый Устав. Согласно внесенным изменениям городской округ Ревда теперь будет муниципальным округом. Кроме того, сменили председателя думы.

27 ноября в Устав Ревды были приняты изменения, согласно которым городскому округу присваивается новое имя — муниципальный. Согласно информации URA.RU, если бы это не произошло, то город мог остаться без финансирования из регионального бюджета.

Однако, к общему знаменателю депутаты долго не могли прийти. Андрей Мокрецов, председатель городской думы, подавал в отставку на одном из шести заседаний по принятию правок. В этом решений его не поддержали, но в конце концов, после принятия Устава, он покинул пост. Теперь Вениамин Таров, представляющий интересы «Справедливой России», занял место Андрея Мокрецова.

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