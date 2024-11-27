Ревда меняет статус: от городского округа к муниципальному

Однако, к общему знаменателю депутаты долго не могли прийти. Андрей Мокрецов, председатель городской думы, подавал в отставку на одном из шести заседаний по принятию правок. В этом решений его не поддержали, но в конце концов, после принятия Устава, он покинул пост. Теперь Вениамин Таров, представляющий интересы «Справедливой России», занял место Андрея Мокрецова.