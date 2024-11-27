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Posted 27 ноября, 18:32

Published 27 ноября, 18:32

Modified 29 ноября, 12:59

Updated 29 ноября, 12:59

РЖД и «Казахстан темир жолы» договорились о стратегическом сотрудничестве

РЖД и «Казахстан темир жолы» договорились о стратегическом сотрудничестве

27 ноября 2024, 18:32
Фото: 1MI.
27 ноября в Астане генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров и председатель правления АО «Национальная компания „Казахстан темир жолы“ (АО „НК „КТЖ“) Нурлан Сауранбаев подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Церемония подписания прошла в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Компании договорились координировать действия, направленные на повышение конкурентоспособности трансъевразийских перевозок, в которых задействована железнодорожная инфраструктура России и Казахстана.

Стороны совместно проведут анализ пропускной способности стыковых пунктов и прилегающих участков между АО «НК „КТЖ“ и ОАО „РЖД“ и выработают меры по их оптимальному использованию. На основе совместных исследований планируется синхронизировать развитие и модернизацию железнодорожной инфраструктуры в целях обеспечения беспрепятственного сообщения через пункты пропуска между Россией и Казахстаном.

Важным направлением сотрудничества является расширение и повышение эффективности транспортных связей между странами-участницами восточного маршрута международного транспортного коридора «Север — Юг», а также повышение объемов транзитных и двусторонних грузовых перевозок по нему. Компании планируют продолжить реализацию проекта по созданию единого логистического оператора на восточном маршруте коридора «Север — Юг».

ОАО «РЖД» и АО «НК „КТЖ“ намерены развивать цифровизацию перевозок для взаимодействия с клиентами в формате единого цифрового пространства. Также компании договорились о совместной реализации программ развития персонала и социальной сферы, включая стажировки молодых специалистов, реализацию программ для управленческих команд компаний, участие представителей АО „НК „КТЖ“ в ежегодных слетах молодежи ОАО „РЖД“.

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