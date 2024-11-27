«Сертификаты — не подарок»: в Тагиле ответили про скидки на надгробия для педагогов

Posted 27 ноября, 15:10
Published 27 ноября, 15:10
Modified 27 ноября, 15:12
Updated 27 ноября, 15:12
Нижнетагильский профсоюз педагогов прокомментировал свое решение о выдаче учителям в этом году сертификатов на скидки для установки надгробий. Ранее стало известно, что кроме традиционной ежегодной матпомощи преподаватели-члены организации могут воспользоваться скидкой в ритуальной конторе.
Председатель профсоюза Людмила Кузнецова отметила, что организация, объединяющая работников образования, не является коммерческой, и приходится искать различные варианты для проведения «интересной работы» и оказания матпомощи.
Руководитель рассказала, что профсоюз на регулярной основе сотрудничает с представителями разных учреждений для предоставления скидок в обмен на упоминания компаний. Многие педагоги довольны возможностью получить скидку на надгробие, заверила председатель.
Тем, кто похоронил близких, будет оказана такая помощь, — заявила Кузнецова в интервью Газете.ру.
Она предположила, что реакция на новость в СМИ вызвана, в том числе, конкуренцией на ритуальном рынке, а также тем, что некоторым информационным ресурсам «надо клюнуть или сделать гадость».
Ранее стало известно, что 12 семей медработников получили квартиры в Свердловской области.