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Posted 27 ноября, 15:10

Published 27 ноября, 15:10

Modified 27 ноября, 15:12

Updated 27 ноября, 15:12

В Нижнем Тагиле объяснили вручение сертификатов на надгробия учителям

«Сертификаты — не подарок»: в Тагиле ответили про скидки на надгробия для педагогов

27 ноября 2024, 15:10
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле объяснили вручение сертификатов на надгробия учителям

В организации работников образования заявили, что многие рады такой подмоге. Скидка предлагается лишь желающим.

Нижнетагильский профсоюз педагогов прокомментировал свое решение о выдаче учителям в этом году сертификатов на скидки для установки надгробий. Ранее стало известно, что кроме традиционной ежегодной матпомощи преподаватели-члены организации могут воспользоваться скидкой в ритуальной конторе.

Председатель профсоюза Людмила Кузнецова отметила, что организация, объединяющая работников образования, не является коммерческой, и приходится искать различные варианты для проведения «интересной работы» и оказания матпомощи.

Руководитель рассказала, что профсоюз на регулярной основе сотрудничает с представителями разных учреждений для предоставления скидок в обмен на упоминания компаний. Многие педагоги довольны возможностью получить скидку на надгробие, заверила председатель.

Тем, кто похоронил близких, будет оказана такая помощь, — заявила Кузнецова в интервью Газете.ру.

Она предположила, что реакция на новость в СМИ вызвана, в том числе, конкуренцией на ритуальном рынке, а также тем, что некоторым информационным ресурсам «надо клюнуть или сделать гадость».

Ранее стало известно, что 12 семей медработников получили квартиры в Свердловской области.

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#Александра Никитская#Общество#Нижний Тагил#Педагоги#Курьезы#Профсоюз#Ритуал#Екатеринбург
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