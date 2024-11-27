Школьник надел ночнушку на экзамен в Екатеринбурге

Posted 27 ноября, 05:56
Published 27 ноября, 05:56
Modified 27 ноября, 05:58
Updated 27 ноября, 05:58
По словам очевидца, кроме выходки с ночнушкой на экзамене подросток также курит электронные сигареты, которые найдены на помойке, и пишет оскорбления в религиозном чате, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Кроме того, сообщается, что юноша употребляет алкоголь вместе со своим отцом.
Напомним, 22 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле мужчина напал на студента из-за того, что ему не понравились длинные волосы прохожего.