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Posted 27 ноября, 05:56

Published 27 ноября, 05:56

Modified 27 ноября, 05:58

Updated 27 ноября, 05:58

Школьник надел ночнушку на экзамен в Екатеринбурге

Школьник надел ночнушку на экзамен в Екатеринбурге

27 ноября 2024, 05:56
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге 16-летний ученик гимназии №5 пришел на ОГЭ в ночнушке. Инцидент произошел несколько месяцев назад в 2024 году.

По словам очевидца, кроме выходки с ночнушкой на экзамене подросток также курит электронные сигареты, которые найдены на помойке, и пишет оскорбления в религиозном чате, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Кроме того, сообщается, что юноша употребляет алкоголь вместе со своим отцом.

Напомним, 22 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле мужчина напал на студента из-за того, что ему не понравились длинные волосы прохожего.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Школьник#Экзамен#Гимназия#Екатеринбург#Подросток#Инцидент
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