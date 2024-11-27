Смолинского маньяка не будут сажать в тюрьму

Posted 27 ноября, 08:23
Published 27 ноября, 08:23
Modified 27 ноября, 08:25
Updated 27 ноября, 08:25
Сегодня в Челябинске был вынесен приговор по громкому делу «Смолинского маньяка». Владимир Ческидов, обвиняемый в похищении двух женщин, освобожден от уголовной ответственности.
Советский районный суд признал Ческидова виновным, однако наказание в виде лишения свободы будет заменено бессрочным лечением в психиатрической больнице. Ранее «Смолинский маньяк» был признан невменяемым.
В уголовном деле фигурировало не только похищение: Ческидова также обвиняли в убийстве и изнасилованиях.
Выжившая жертва маньяка рассказала, что когда истязатель уходил или уезжал из дома, то привязывал женщину за конечности и заклеивал рот — об этом сообщает Ural Mash. Спастись девушке удалось лишь случайно спустя 14 лет плена: психопат некрепко привязал ее, и она смогла сбежать.
Ранее в Екатеринбурге суд отправил насильника на 5 лет в тюрьму — мужчину признали виновным в изнасиловании знакомой.