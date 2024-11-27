Смолинского маньяка не будут сажать в тюрьму

Выжившая жертва маньяка рассказала, что когда истязатель уходил или уезжал из дома, то привязывал женщину за конечности и заклеивал рот — об этом сообщает Ural Mash. Спастись девушке удалось лишь случайно спустя 14 лет плена: психопат некрепко привязал ее, и она смогла сбежать.