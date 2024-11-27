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Posted 27 ноября, 08:23

Published 27 ноября, 08:23

Modified 27 ноября, 08:25

Updated 27 ноября, 08:25

«Освободить от уголовной ответственности»: смолинскому маньяку вынесли приговор

Смолинского маньяка не будут сажать в тюрьму

27 ноября 2024, 08:23
Фото: 1MI.

«Освободить от уголовной ответственности»: смолинскому маньяку вынесли приговор

Суд в Челябинске вынес приговор Владимиру Ческидову, похитившему двух женщин.

Сегодня в Челябинске был вынесен приговор по громкому делу «Смолинского маньяка». Владимир Ческидов, обвиняемый в похищении двух женщин, освобожден от уголовной ответственности.

Советский районный суд признал Ческидова виновным, однако наказание в виде лишения свободы будет заменено бессрочным лечением в психиатрической больнице. Ранее «Смолинский маньяк» был признан невменяемым.

В уголовном деле фигурировало не только похищение: Ческидова также обвиняли в убийстве и изнасилованиях.

Выжившая жертва маньяка рассказала, что когда истязатель уходил или уезжал из дома, то привязывал женщину за конечности и заклеивал рот — об этом сообщает Ural Mash. Спастись девушке удалось лишь случайно спустя 14 лет плена: психопат некрепко привязал ее, и она смогла сбежать.

Ранее в Екатеринбурге суд отправил насильника на 5 лет в тюрьму — мужчину признали виновным в изнасиловании знакомой.

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#Александра Никитская#Общество#Суд#Уголовное дело#Приговор#Изнасилование#Челябинск#Маньяк#Екатеринбург
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