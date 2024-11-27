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Posted 27 ноября, 09:37

Published 27 ноября, 09:37

Modified 27 ноября, 09:40

Updated 27 ноября, 09:40

В суд Свердловской области передано дело о смертельном ДТП

Суд Свердловской области рассмотрит дело о ДТП с гибелью человека

27 ноября 2024, 09:37

В суд Свердловской области передано дело о смертельном ДТП

В результате аварии погиб мужчина, ремонтировавший на трассе у Заречного свой автомобиль.

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение для мужчины, ставшего виновником ДТП со смертельным исходом.

Авария на трассе Р-351 Екатеринбург—Тюмень произошла в декабре прошлого года: уроженец села Бруснятское ехал на машине Hyundai от Заречного в сторону Екатеринбурга и совершил наезд на мужчину, который ремонтировал на трассе свой автомобиль. ДТП произошло из-за заноса транспорта на обледеневшей дороге.

После наезда на человека водитель Hyundai продолжил движение по трассе, желая скрыться с места преступления.

От полученных травм потерпевший 1974 года рождения умер в больнице в тот же день.

Обвиняемого будут судить по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, с оставлением места ДТП. Мужчина полностью признал вину. Дело рассмотрит Белоярский районный суд, сообщает официальный телеграм-канал региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что водитель фуры на несколько дней застрял на дороге в районе ЕКАД из-за обледенелой дороги: грузовик увяз колесами в сточной канаве.

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