Суд Свердловской области рассмотрит дело о ДТП с гибелью человека

Posted 27 ноября, 09:37
Published 27 ноября, 09:37
Modified 27 ноября, 09:40
Updated 27 ноября, 09:40
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение для мужчины, ставшего виновником ДТП со смертельным исходом.
Авария на трассе Р-351 Екатеринбург—Тюмень произошла в декабре прошлого года: уроженец села Бруснятское ехал на машине Hyundai от Заречного в сторону Екатеринбурга и совершил наезд на мужчину, который ремонтировал на трассе свой автомобиль. ДТП произошло из-за заноса транспорта на обледеневшей дороге.
После наезда на человека водитель Hyundai продолжил движение по трассе, желая скрыться с места преступления.
От полученных травм потерпевший 1974 года рождения умер в больнице в тот же день.
Обвиняемого будут судить по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, с оставлением места ДТП. Мужчина полностью признал вину. Дело рассмотрит Белоярский районный суд, сообщает официальный телеграм-канал региональной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что водитель фуры на несколько дней застрял на дороге в районе ЕКАД из-за обледенелой дороги: грузовик увяз колесами в сточной канаве.