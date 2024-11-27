Суд Свердловской области рассмотрит дело о ДТП с гибелью человека

Авария на трассе Р-351 Екатеринбург—Тюмень произошла в декабре прошлого года: уроженец села Бруснятское ехал на машине Hyundai от Заречного в сторону Екатеринбурга и совершил наезд на мужчину, который ремонтировал на трассе свой автомобиль. ДТП произошло из-за заноса транспорта на обледеневшей дороге.