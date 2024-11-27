Трамвай съехал с рельсов в Екатеринбурге и чуть не перевернулся

Posted 27 ноября, 09:07
Published 27 ноября, 09:07
Modified 27 ноября, 09:09
Updated 27 ноября, 09:09
Вагон сошел с рельсов из-за крестовины, которая была в неисправном состоянии. Пострадавших в аварии не было. При этом, по словам очевидца, в связи с инцидентом на трамвайных путях образовался затор, пишет Е1.
На место ЧП вскоре приехали сотрудники аварийной службы для устранения неисправности.
Напомним, 6 ноября 2024 года в Екатеринбурге трамвай с пассажирами сошел с рельсов в районе ВИЗа. Пострадавших не было.