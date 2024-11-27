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Posted 27 ноября, 09:07

Published 27 ноября, 09:07

Modified 27 ноября, 09:09

Updated 27 ноября, 09:09

Трамвай съехал с рельсов в Екатеринбурге и чуть не перевернулся

Трамвай съехал с рельсов в Екатеринбурге и чуть не перевернулся

27 ноября 2024, 09:07
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге трамвай №8 съехал с рельсов и едва не опрокинулся. ДТП произошло 26 ноября 2024 года.

Вагон сошел с рельсов из-за крестовины, которая была в неисправном состоянии. Пострадавших в аварии не было. При этом, по словам очевидца, в связи с инцидентом на трамвайных путях образовался затор, пишет Е1.

Фото: Е1

На место ЧП вскоре приехали сотрудники аварийной службы для устранения неисправности.

Напомним, 6 ноября 2024 года в Екатеринбурге трамвай с пассажирами сошел с рельсов в районе ВИЗа. Пострадавших не было.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Пассажиры#Пробка#ЧП#Трамвай#Очевидцы#18+#Екатеринбург#Инцидент
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