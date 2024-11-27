tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 07:01

Published 27 ноября, 07:01

Modified 27 ноября, 07:03

Updated 27 ноября, 07:03

Центр психиатрии и психотерапии со стационаром открылся в Екатеринбурге

Центр психиатрии и психотерапии со стационаром открылся в Екатеринбурге

27 ноября 2024, 07:01
Фото: пресс-служба «УГМК-Здоровье».
Первый на Урале Центр психиатрии и психотерапии со стационаром начал работу в Екатеринбурге. На открытии медучреждения присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель главы города Рустам Галямов и министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Уже знакомый пациентам с 2021 года Центр еще не имеет аналогов на Урале. Он получил не только новое четырехэтажное здание по адресу Уральская, 52А, но и увеличил число направлений. Так, впервые здесь реализована концепция комплексной помощи. Помимо кабинетов приема в здании расположены дневной и круглосуточный стационары, большой блок реабилитации и физиотерапии, залы для групповых занятий, тренингов, лекций и конференций.

На первом этаже медицинского учреждения расположены ресепшн, кабинеты врачей, психологов, процедурный кабинет, аптека, кафе здорового питания, а также обустроена уютная зона ожидания. Второй этаж занимает стационар — индивидуальные номера, где пациенты с депрессивными и тревожными расстройствами смогут проходить терапию.

Мы видим, что многим необходимо не просто проходить терапию, а на время выйти из привычного контекста жизни и травмирующих ситуаций. В стационаре мы будем наблюдать пациентов с паническими атаками, посттравматическим синдромом, тревожными, депрессивными и соматофорными расстройствами. Даже интерьеры Центра направлены на создание терапевтического эффекта. Например, кабинеты и номера стационара имеют свои названия — мечта, ресурс, баланс, радость. При этом мы провели обучение всех сотрудников, включая медсестер и немедицинский персонал, — рассказала заместитель главного врача клиники «УГМК-Здоровье» Майя Скляр.
Фото: пресс-служба «УГМК-Здоровье»

Интерьер нового Центра продуман так, чтобы атмосфера помогала терапии. Пространство выполнено в приятных нейтральных оттенках, в декоре использовано много мягкой мебели, деталей из дерева и зеленых растений. В зоне отдыха организована небольшая библиотека с мягким уголком.

Прием детей и взрослых ведут 80 специалистов: психиатры, психологи, психотерапевты, неврологи, логопеды. Большое внимание уделяется физиотерапевтическим и реабилитационным методикам, позволяющим улучшить работу психики через воздействие на тело. Например, транскраниальные магнитные стимуляторы —научно доказанный метод для лечения депрессивных и тревожных состояний, расстройств дефицита внимания и гиперактивности. Кроме того, работают кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии, массажа, ванный зал. Пациентам доступны услуги йога-терапевтов, остеопатов, мануальных терапевтов, иглотерапевтов, массажистов.

В центре обустроили локации для проведения групповой психотерапии и различных тренингов, есть и конференц-залы, где будут регулярно проходить обучающие мероприятия не только для врачей клиники, но и для всех, кто интересуется вопросами ментального здоровья.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Россия#Свердловская область#Медицина#Мебель#Губернатор#Клиника#Евгений Куйвашев#Пациенты#Здравоохранение#Министр здравоохранения#Библиотека#Психология#Реабилитация#Стационар#Растения#Интерьер#Депрессия#Екатеринбург#Йога#Диагностика#Массаж#Урал#Неврология
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика