Центр психиатрии и психотерапии со стационаром открылся в Екатеринбурге

Posted 27 ноября, 07:01
Published 27 ноября, 07:01
Modified 27 ноября, 07:03
Updated 27 ноября, 07:03
Уже знакомый пациентам с 2021 года Центр еще не имеет аналогов на Урале. Он получил не только новое четырехэтажное здание по адресу Уральская, 52А, но и увеличил число направлений. Так, впервые здесь реализована концепция комплексной помощи. Помимо кабинетов приема в здании расположены дневной и круглосуточный стационары, большой блок реабилитации и физиотерапии, залы для групповых занятий, тренингов, лекций и конференций.
На первом этаже медицинского учреждения расположены ресепшн, кабинеты врачей, психологов, процедурный кабинет, аптека, кафе здорового питания, а также обустроена уютная зона ожидания. Второй этаж занимает стационар — индивидуальные номера, где пациенты с депрессивными и тревожными расстройствами смогут проходить терапию.
Мы видим, что многим необходимо не просто проходить терапию, а на время выйти из привычного контекста жизни и травмирующих ситуаций. В стационаре мы будем наблюдать пациентов с паническими атаками, посттравматическим синдромом, тревожными, депрессивными и соматофорными расстройствами. Даже интерьеры Центра направлены на создание терапевтического эффекта. Например, кабинеты и номера стационара имеют свои названия — мечта, ресурс, баланс, радость. При этом мы провели обучение всех сотрудников, включая медсестер и немедицинский персонал, — рассказала заместитель главного врача клиники «УГМК-Здоровье» Майя Скляр.
Интерьер нового Центра продуман так, чтобы атмосфера помогала терапии. Пространство выполнено в приятных нейтральных оттенках, в декоре использовано много мягкой мебели, деталей из дерева и зеленых растений. В зоне отдыха организована небольшая библиотека с мягким уголком.
Прием детей и взрослых ведут 80 специалистов: психиатры, психологи, психотерапевты, неврологи, логопеды. Большое внимание уделяется физиотерапевтическим и реабилитационным методикам, позволяющим улучшить работу психики через воздействие на тело. Например, транскраниальные магнитные стимуляторы —научно доказанный метод для лечения депрессивных и тревожных состояний, расстройств дефицита внимания и гиперактивности. Кроме того, работают кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии, массажа, ванный зал. Пациентам доступны услуги йога-терапевтов, остеопатов, мануальных терапевтов, иглотерапевтов, массажистов.
В центре обустроили локации для проведения групповой психотерапии и различных тренингов, есть и конференц-залы, где будут регулярно проходить обучающие мероприятия не только для врачей клиники, но и для всех, кто интересуется вопросами ментального здоровья.