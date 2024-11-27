Центр психиатрии и психотерапии со стационаром открылся в Екатеринбурге

Уже знакомый пациентам с 2021 года Центр еще не имеет аналогов на Урале. Он получил не только новое четырехэтажное здание по адресу Уральская, 52А, но и увеличил число направлений. Так, впервые здесь реализована концепция комплексной помощи. Помимо кабинетов приема в здании расположены дневной и круглосуточный стационары, большой блок реабилитации и физиотерапии, залы для групповых занятий, тренингов, лекций и конференций.