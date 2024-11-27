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Posted 27 ноября, 05:34

Published 27 ноября, 05:34

Modified 27 ноября, 05:36

Updated 27 ноября, 05:36

У жителя Екатеринбурга арестовали автомобиль за долги

У жителя Екатеринбурга арестовали автомобиль за долги

27 ноября 2024, 05:34
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге у местного жителя арестовали иномарку Land Rover за кредитные долги, размер которых составил 470 тысяч рублей.

Мужчина не оплачивал свои задолженности по кредитам. Сумма долга росла, в результате чего было принято решение забрать у него машину, рассказали в пресс-службе областных судебных приставов.

Вскоре транспорт был найден и арестован. Его передали на хранение взыскателю. Если екатеринбуржец не оплатит долг, машину отдадут на реализацию в Росимущество.

Напомним, в Нижнем Тагиле у женщины арестовали дачу за долг в размере около 300 тысяч рублей.

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