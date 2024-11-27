У жителя Екатеринбурга арестовали автомобиль за долги

Posted 27 ноября, 05:34
Published 27 ноября, 05:34
Modified 27 ноября, 05:36
Updated 27 ноября, 05:36
Мужчина не оплачивал свои задолженности по кредитам. Сумма долга росла, в результате чего было принято решение забрать у него машину, рассказали в пресс-службе областных судебных приставов.
Вскоре транспорт был найден и арестован. Его передали на хранение взыскателю. Если екатеринбуржец не оплатит долг, машину отдадут на реализацию в Росимущество.
Напомним, в Нижнем Тагиле у женщины арестовали дачу за долг в размере около 300 тысяч рублей.