tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 06:53

Published 27 ноября, 06:53

Modified 27 ноября, 06:55

Updated 27 ноября, 06:55

Учителем года в Нижнем Тагиле стал преподаватель истории лицея №39

Учителем года в Нижнем Тагиле стал преподаватель истории лицея №39

27 ноября 2024, 06:53
Фото: Изображение Midjourney.
Учителем года в Нижнем Тагиле стал историк Роман Лукин.

В Нижнем Тагиле подвели итоги Всероссийского конкурса на уровне муниципалитета. Среди тагильчан лучшим педагогом оказался Роман Лукин. Он преподает историю в лицее №39.

Глава города Владислав Пинаев в своих соцсетях поздравил победителя и пожелал ему победы в областном конкурсе.

Градоначальник также отметил, что повысил выплаты за первые три места в конкурсе до 100, 50 и 30 тысяч соответственно.

Напомним, в зарплату учителей РФ ниже МРОТ запрещено включать надбавки за переработки.

Учитель обществознания и истории в Нижнем Тагиле победил в конкурсе «Молодой учитель»
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Учитель#Образование#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика