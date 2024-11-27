Учителем года в Нижнем Тагиле стал преподаватель истории лицея №39

Posted 27 ноября, 06:53
Published 27 ноября, 06:53
Modified 27 ноября, 06:55
Updated 27 ноября, 06:55
В Нижнем Тагиле подвели итоги Всероссийского конкурса на уровне муниципалитета. Среди тагильчан лучшим педагогом оказался Роман Лукин. Он преподает историю в лицее №39.
Глава города Владислав Пинаев в своих соцсетях поздравил победителя и пожелал ему победы в областном конкурсе.
Градоначальник также отметил, что повысил выплаты за первые три места в конкурсе до 100, 50 и 30 тысяч соответственно.
Напомним, в зарплату учителей РФ ниже МРОТ запрещено включать надбавки за переработки.