В Березовском простятся с погибшим в Селидово героем

Posted 27 ноября, 10:06
Published 27 ноября, 10:06
Modified 27 ноября, 10:08
Updated 27 ноября, 10:08
Боец 1985 года рождения погиб 4 ноября в ДНР в ожесточенном бою. У него остались супруга и трое детей.
Андрей окончил СОШ в Челябинской области, а затем училище №53 в Магнитогорске по профессии сварщика. Он работал в Русской медной компании. Решение отправиться на фронт принял самостоятельно.
Родные и близкие описывают Андрея как доброго, отзывчивого человека и любящего отца, а сослуживцы — как ответственного и инициативного бойца.
Проститься с бойцом все желающие смогут 28 ноября в 11 часов утра в морге и в полдень на отпевании в церкви св. Александра Свирского, рассказал глава Березовского городского опыта Евгений Писцов.
Напомним, в Каменске-Уральском простились с 51-летним бойцом Александром Лепихиным.