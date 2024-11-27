tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 10:06

Published 27 ноября, 10:06

Modified 27 ноября, 10:08

Updated 27 ноября, 10:08

В Березовском простятся с погибшим в Селидово героем

В Березовском простятся с погибшим в Селидово героем

27 ноября 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney.
В Березовском простятся с погибшим в Селидово участником СВО Андреем Газеевым.

Боец 1985 года рождения погиб 4 ноября в ДНР в ожесточенном бою. У него остались супруга и трое детей.

Андрей окончил СОШ в Челябинской области, а затем училище №53 в Магнитогорске по профессии сварщика. Он работал в Русской медной компании. Решение отправиться на фронт принял самостоятельно.

Родные и близкие описывают Андрея как доброго, отзывчивого человека и любящего отца, а сослуживцы — как ответственного и инициативного бойца.

Проститься с бойцом все желающие смогут 28 ноября в 11 часов утра в морге и в полдень на отпевании в церкви св. Александра Свирского, рассказал глава Березовского городского опыта Евгений Писцов.

Напомним, в Каменске-Уральском простились с 51-летним бойцом Александром Лепихиным.

«Бросил вызов себе». В Березовском скорбят по погибшему на СВО 19-летнему бойцу
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Умер#СВО#Боец СВО#Зона СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика