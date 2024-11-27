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Posted 27 ноября, 06:31

Published 27 ноября, 06:31

Modified 27 ноября, 06:33

Updated 27 ноября, 06:33

В Екатеринбурге неизвестный выстрелил в окно многоэтажки

В Екатеринбурге неизвестный палил по окнам многоэтажки

27 ноября 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге неизвестный выстрелил в окно многоэтажки

Владельцы квартиры, в балкон которой попала пуля, обратились в полицию. Правоохранители начали проверку.

В Екатеринбурге утром 27 ноября неизвестный начал стрелять по окнам. Инцидент произошел в Академическом районе на улице Хрустальногорской.

В одну из квартир на 14-м этаже, где живут два пенсионера, попала пуля — она пробила стекло на балконе. Очевидица происшествия, являющаяся дочерью пожилых людей, рассказала, что родители из-за волнения плохо себя чувствуют.

Портал E1 сообщает, что владельцы квартиры с пробитым стеклом уже обратились в правоохранительные органы и написали заявление. В полиции начали проверку. Соседи пострадавших уверены, что кто-то стрелял ночью из дома напротив.

Ранее стало известно, что после стрельбы в ТЦ в Каменске-Уральском было возбуждено уголовное дело.

Глава СК заинтересовался делом о стрельбе в ТЦ в Каменске-Уральском
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