В Екатеринбурге неизвестный палил по окнам многоэтажки

Posted 27 ноября, 06:31
Published 27 ноября, 06:31
Modified 27 ноября, 06:33
Updated 27 ноября, 06:33
В Екатеринбурге утром 27 ноября неизвестный начал стрелять по окнам. Инцидент произошел в Академическом районе на улице Хрустальногорской.
В одну из квартир на 14-м этаже, где живут два пенсионера, попала пуля — она пробила стекло на балконе. Очевидица происшествия, являющаяся дочерью пожилых людей, рассказала, что родители из-за волнения плохо себя чувствуют.
Портал E1 сообщает, что владельцы квартиры с пробитым стеклом уже обратились в правоохранительные органы и написали заявление. В полиции начали проверку. Соседи пострадавших уверены, что кто-то стрелял ночью из дома напротив.
Ранее стало известно, что после стрельбы в ТЦ в Каменске-Уральском было возбуждено уголовное дело.