В Екатеринбурге скончался режиссер Театра эстрады

Posted 27 ноября, 04:52
Published 27 ноября, 04:52
Modified 27 ноября, 04:54
Updated 27 ноября, 04:54
В театральной сфере Кирдаков работал с начала 90-х годов, а также сотрудничал с властями разных городов, пишет Ура.ру.
На январь и февраль 2025 года режиссер планировал представить премьеры «Новой оперы». По какой причине он скончался — неизвестно. Когда с Кирдаковым состоится прощание — пока не сообщается.
Напомним, 24 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле скончался бывший сотрудник правоохранительных органов.