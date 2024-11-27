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Posted 27 ноября, 04:52

Published 27 ноября, 04:52

Modified 27 ноября, 04:54

Updated 27 ноября, 04:54

В Екатеринбурге скончался режиссер Театра эстрады

В Екатеринбурге скончался режиссер Театра эстрады

27 ноября 2024, 04:52
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге умер режиссер Театра эстрады Андрей Кирдаков. Он работал в Театре с 2017 года.

В театральной сфере Кирдаков работал с начала 90-х годов, а также сотрудничал с властями разных городов, пишет Ура.ру.

На январь и февраль 2025 года режиссер планировал представить премьеры «Новой оперы». По какой причине он скончался — неизвестно. Когда с Кирдаковым состоится прощание — пока не сообщается.

Напомним, 24 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле скончался бывший сотрудник правоохранительных органов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Смерть#Театр#Режиссер#Прощание#Екатеринбург
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