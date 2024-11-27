В Екатеринбурге жильцы многоэтажки закидывают яйцами прохожих

Posted 27 ноября, 12:33
Published 27 ноября, 12:33
Modified 27 ноября, 12:35
Updated 27 ноября, 12:35
В Екатеринбурге прохожих, идущих по своим делам по улице мимо дома №27 на улице Белоярской, жильцы закидали яйцами и мусором, а затем спрятались.
Пока жертвы стояли и приходили в себя, яйцо прилетело в проходившего мимо школьника. Из окна в это время выглядывали дети примерно 12-ти лет.
Екатеринбуржцы пошли в подъезд разбираться и выяснили, что такое здесь происходит регулярно.
В результате инцидента никто не пострадал, сообщает группа ВКонтакте «Наш Компрессорный (Екатеринбург)».
Напомним, подростки взрывают петарды на ГГМ в Нижнем Тагиле.