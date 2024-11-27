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Posted 27 ноября, 12:33

Published 27 ноября, 12:33

Modified 27 ноября, 12:35

Updated 27 ноября, 12:35

В Екатеринбурге жильцы многоэтажки закидывают яйцами прохожих

В Екатеринбурге жильцы многоэтажки закидывают яйцами прохожих

27 ноября 2024, 12:33
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге жильцы многоэтажки на Белоярской, 27 закидывают яйцами прохожих.

В Екатеринбурге прохожих, идущих по своим делам по улице мимо дома №27 на улице Белоярской, жильцы закидали яйцами и мусором, а затем спрятались.

Пока жертвы стояли и приходили в себя, яйцо прилетело в проходившего мимо школьника. Из окна в это время выглядывали дети примерно 12-ти лет.

Екатеринбуржцы пошли в подъезд разбираться и выяснили, что такое здесь происходит регулярно.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщает группа ВКонтакте «Наш Компрессорный (Екатеринбург)».

Напомним, подростки взрывают петарды на ГГМ в Нижнем Тагиле.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Подростки#Екатеринбург#Инцидент
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