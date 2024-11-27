В Кузбассе задержали 17-летнюю мать курящего ребенка

Posted 27 ноября, 17:12
Published 27 ноября, 17:12
Modified 30 ноября, 20:53
Updated 30 ноября, 20:53
«В отношении матери ребенка инспекторы ПДН составили два протокола: „Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних“ и „Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции“, — уточнили в ведомстве.
За это ей грозит штраф до 5, 5 тыс рублей, пишет sibdepo.ru.
Во время допроса девушка не смогла дать объяснение своему поступку. Полиция продолжает проверку.