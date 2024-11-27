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Posted 27 ноября, 17:12

Published 27 ноября, 17:12

Modified 30 ноября, 20:53

Updated 30 ноября, 20:53

В Кузбассе задержали 17-летнюю мать курящего ребенка

27 ноября 2024, 17:12
Полиция в Белове задержала 17-летнюю девушку, которая дала своему 3-летнему сыну покурить. В полиции Кузбасса сообщили, что девушка пыталась скрыться от них, однако её нашли у её знакомых и доставили в отделение.

«В отношении матери ребенка инспекторы ПДН составили два протокола: „Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних“ и „Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции“, — уточнили в ведомстве.

За это ей грозит штраф до 5, 5 тыс рублей, пишет sibdepo.ru.

Во время допроса девушка не смогла дать объяснение своему поступку. Полиция продолжает проверку.

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