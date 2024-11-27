В микрорайоне Нижнего Тагила жителей заливает нечистотами

Жители, среди которых много пенсионеров, пытаются бороться с проблемами района своими силами. Выгребным ямам много лет, часто спецтехника просто приезжает и, не выполняя работу, уезжает. Ассенизаторы ссылаются на недостаточно твердый грунт, который усложняет работу по откачке, сообщает собеседница издания «Все новости». Женщина отмечает, что проблемы с отходами начались в 2021 году, но пока трудности остаются.