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Posted 27 ноября, 12:32

Published 27 ноября, 12:32

Modified 27 ноября, 12:34

Updated 27 ноября, 12:34

Район Нижнего Тагила залило отходами из туалетов

В микрорайоне Нижнего Тагила жителей заливает нечистотами

27 ноября 2024, 12:32
Фото: 1MI.

Район Нижнего Тагила залило отходами из туалетов

В Верхней Черемшанке на улицах образовались фекальные ледяные речки.

В Нижнем Тагиле жители микрорайона Верхняя Черемшанка страдают от нечистот, которые текут по улицам.

Зловонные речки замерзают и превращаются в фекальные катки на дорогах. Виной тому ассенизаторы, которые не откачивают вовремя отходы из выгребных ям.

Жители, среди которых много пенсионеров, пытаются бороться с проблемами района своими силами. Выгребным ямам много лет, часто спецтехника просто приезжает и, не выполняя работу, уезжает. Ассенизаторы ссылаются на недостаточно твердый грунт, который усложняет работу по откачке, сообщает собеседница издания «Все новости». Женщина отмечает, что проблемы с отходами начались в 2021 году, но пока трудности остаются.

Директор компании «Тагилспецтранс», ответственной за откачку нечистот, ссылается на нехватку персонала. Андрей Иванов говорит, что объявление о найме водителей ассенизаторских машин всегда актуально. Если водители найдутся, ситуация станет лучше. В ином случае компании придется искать субподрядчика.

Тем временем ситуация в Верхней Черемшанке ухудшается: отходы из выгребных ям начали топить подвалы жилых домов. Вред наносится и фундаментам зданий.

Жители микрорайона собираются подать заявление в органы прокуратуры.

Ранее жители дома на Вагонке пожаловались на тараканов и грязь в подъезде.

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#Александра Никитская#Нижний Тагил#Отходы#ЖКХ#Верхняя Черемшанка#Канализация#Водопровод#Нечистоты#Екатеринбург#Ассенизатор
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