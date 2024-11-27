В Нижнем Тагиле проходит выставка работ художников «Урал. Культурное наследие»

Posted 27 ноября, 07:25
Published 27 ноября, 07:25
Modified 27 ноября, 07:27
Updated 27 ноября, 07:27
В августе и сентябре 2024 года группа художников из Петербурга и Урала в составе 18-ти человек писали этюды на этностоянке «Место силы Камень Олений». Это удивительное место находится на реке Чусовая. Картины художников вошли в проект «Чусовая река сквозь века», рассказывающий о коренных народах Урала.
За два месяца художники написали полсотни картин. Выставка работ проходит в мэрии. Затем она переедет в Учебный театр Екатеринбургского театрального института, а после будет представлена и на других площадках региона.
Напомним, в центре Екатеринбурга немецкий художник расписал стену дома.