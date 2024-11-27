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Posted 27 ноября, 07:25

Published 27 ноября, 07:25

Modified 27 ноября, 07:27

Updated 27 ноября, 07:27

В Нижнем Тагиле проходит выставка работ художников «Урал. Культурное наследие»

В Нижнем Тагиле проходит выставка работ художников «Урал. Культурное наследие»

27 ноября 2024, 07:25
Фото: Мэрия Нижнего Тагила.
В мэрии Нижнего Тагила проходит выставка 18-ти художников об истории коренных народов Урала.

В августе и сентябре 2024 года группа художников из Петербурга и Урала в составе 18-ти человек писали этюды на этностоянке «Место силы Камень Олений». Это удивительное место находится на реке Чусовая. Картины художников вошли в проект «Чусовая река сквозь века», рассказывающий о коренных народах Урала.

За два месяца художники написали полсотни картин. Выставка работ проходит в мэрии. Затем она переедет в Учебный театр Екатеринбургского театрального института, а после будет представлена и на других площадках региона.

Напомним, в центре Екатеринбурга немецкий художник расписал стену дома.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Культура#Нижний Тагил#Искусство#Изобразительное искусство#Екатеринбург
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