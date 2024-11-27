В Нижнем Тагиле проходит выставка работ художников «Урал. Культурное наследие»

В августе и сентябре 2024 года группа художников из Петербурга и Урала в составе 18-ти человек писали этюды на этностоянке «Место силы Камень Олений». Это удивительное место находится на реке Чусовая. Картины художников вошли в проект «Чусовая река сквозь века», рассказывающий о коренных народах Урала.