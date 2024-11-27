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Posted 27 ноября, 08:24

Published 27 ноября, 08:24

Modified 27 ноября, 08:26

Updated 27 ноября, 08:26

В Нижнем Тагиле завершается строительство новой дороги в микрорайоне Ольховка

В Нижнем Тагиле завершается строительство новой дороги в микрорайоне Ольховка

27 ноября 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле завершается строительство новой дороги протяженностью 700 метров в микрорайоне Ольховка.

Новый участок дороги строят к участкам земли под ИЖС, которые ранее были выданы льготным категориям свердловчан.

На сегодняшний день уже разработан грунт, отсыпан в два слоя щебень, выполнено водоотведение. Затем дорожники выровняют насыпь и положат третий слой щебня.

Новая дорога позволит подъезжать любому виду транспорта к участкам, где ведется строительство домов, сообщает ООО «УБТ-Сервис».

Ранее завершены ремонты дорог в Нижнем Тагиле.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Строительство#Дороги#Ремонт дороги#Екатеринбург
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