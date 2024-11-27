В Нижнем Тагиле завершается строительство новой дороги в микрорайоне Ольховка

Posted 27 ноября, 08:24
Published 27 ноября, 08:24
Modified 27 ноября, 08:26
Updated 27 ноября, 08:26
Новый участок дороги строят к участкам земли под ИЖС, которые ранее были выданы льготным категориям свердловчан.
На сегодняшний день уже разработан грунт, отсыпан в два слоя щебень, выполнено водоотведение. Затем дорожники выровняют насыпь и положат третий слой щебня.
Новая дорога позволит подъезжать любому виду транспорта к участкам, где ведется строительство домов, сообщает ООО «УБТ-Сервис».
Ранее завершены ремонты дорог в Нижнем Тагиле.