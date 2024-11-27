В России предложили запретить водителям с судимостью перевозить детей

Posted 27 ноября, 09:32
Published 27 ноября, 09:32
Modified 27 ноября, 09:34
Updated 27 ноября, 09:34
Данная инициатива даст возможность распространить требования, которые ранее касались водителей такси. Речь идет о непогашенных и неснятых судимостях за убийство, побои, грабеж, похищение, изнасилование и другие тяжкие преступления, рассказали в пресс-службе Минтранса.
Этот запрет на перевозки несовершеннолетних поможет повысить уровень безопасности детей и защитить их от преступных посягательств.
Напомним, в РФ предложили оснастить QR-кодами льготные удостоверения пенсионеров.