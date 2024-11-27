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Posted 27 ноября, 09:32

Published 27 ноября, 09:32

Modified 27 ноября, 09:34

Updated 27 ноября, 09:34

В России предложили запретить водителям с судимостью перевозить детей

В России предложили запретить водителям с судимостью перевозить детей

27 ноября 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney.
В Минтрансе РФ выдвинули инициативу запретить водителям с судимостью перевозить группы детей.

Данная инициатива даст возможность распространить требования, которые ранее касались водителей такси. Речь идет о непогашенных и неснятых судимостях за убийство, побои, грабеж, похищение, изнасилование и другие тяжкие преступления, рассказали в пресс-службе Минтранса.

Этот запрет на перевозки несовершеннолетних поможет повысить уровень безопасности детей и защитить их от преступных посягательств.

Напомним, в РФ предложили оснастить QR-кодами льготные удостоверения пенсионеров.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Транспорт#Дети#Минтранс#Инициатива#Судимость#Общественный транспорт#Водители автобусов#Екатеринбург
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