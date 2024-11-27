В Свердловской области будут судить мигранта, легализовавшего иностранцев

Старший помощник руководителя Следкома региона Александр Шульга отметил, что расследование проводил первый отдел по особо важным делам Следственного комитета. 39-летний мужчина будет судим по статье об организации незаконного пребывания иностранцев в России, причем преступление было совершено группой лиц с использованием служебного положения, сообщает официальный телеграм-канал СУ СК региона.