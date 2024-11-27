В Свердловской области будут судить мигранта, легализовавшего иностранцев

Posted 27 ноября, 08:48
Published 27 ноября, 08:48
Modified 27 ноября, 08:50
Updated 27 ноября, 08:50
В Свердловской области окончено расследование дела по уголовной статье в отношении иностранного гражданина, которого обвиняют в незаконной легализации мигрантов.
Старший помощник руководителя Следкома региона Александр Шульга отметил, что расследование проводил первый отдел по особо важным делам Следственного комитета. 39-летний мужчина будет судим по статье об организации незаконного пребывания иностранцев в России, причем преступление было совершено группой лиц с использованием служебного положения, сообщает официальный телеграм-канал СУ СК региона.
Обвиняемому грозит до 10 лет в тюрьме. Сообщники мигранта находятся под следствием.
Валерий Горелых, занимающий пост начальника пресс-службы МВД по Свердловской области, отметил, что поиском преступников занимались сотрудники УСБ МВД по региону, а также оперативники отдела по борьбе с оргпреступностью.
Ранее стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль дело о мигрантах, которые торговали в Екатеринбурге опасными продуктами.