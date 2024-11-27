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Posted 27 ноября, 08:48

Published 27 ноября, 08:48

Modified 27 ноября, 08:50

Updated 27 ноября, 08:50

Мигранту из Свердловской области грозит срок за легализацию иностранцев

В Свердловской области будут судить мигранта, легализовавшего иностранцев

27 ноября 2024, 08:48
Фото: 1MI.

Мигранту из Свердловской области грозит срок за легализацию иностранцев

Расследование дела следователями окончено: теперь его рассмотрит суд.

В Свердловской области окончено расследование дела по уголовной статье в отношении иностранного гражданина, которого обвиняют в незаконной легализации мигрантов.

Старший помощник руководителя Следкома региона Александр Шульга отметил, что расследование проводил первый отдел по особо важным делам Следственного комитета. 39-летний мужчина будет судим по статье об организации незаконного пребывания иностранцев в России, причем преступление было совершено группой лиц с использованием служебного положения, сообщает официальный телеграм-канал СУ СК региона.

Обвиняемому грозит до 10 лет в тюрьме. Сообщники мигранта находятся под следствием.

Валерий Горелых, занимающий пост начальника пресс-службы МВД по Свердловской области, отметил, что поиском преступников занимались сотрудники УСБ МВД по региону, а также оперативники отдела по борьбе с оргпреступностью.

Ранее стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль дело о мигрантах, которые торговали в Екатеринбурге опасными продуктами.

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#Александра Никитская#Суд#Преступление#Нелегальный мигрант#Трудовые мигранты#Екатеринбург
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