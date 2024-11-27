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Posted 27 ноября, 07:40

Published 27 ноября, 07:40

Modified 27 ноября, 07:42

Updated 27 ноября, 07:42

В Свердловской области открыли крупное месторождение драгоценных камней

В Свердловской области открыли крупное месторождение драгоценных камней

27 ноября 2024, 07:40
Фото: Изображение Midjourney.
Природное геологическое образование уже поставлено на госбаланс.

В Свердловской области было обнаружено месторождение камней разного качества, включая драгоценные.

Мариинское геологическое техногенное образование уже поставлено на государственный баланс — это отвалы руды Аульского и Малышевского месторождений. Самих изумрудов в отвалах около трех тонн. Кроме этого камня месторождение, под подсчетам геологов, содержит около тонны хризоберилла, более 150 кг александрита, почти полтонны фенакитов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минприроды.

Здесь же в руде находятся около 26 тонн технического изумруда и более 800 тонн берилла.

Ранее стало известно, что в начале ноября сотрудниками таможенной службы при возвращении в Россию была задержана «Мисс Екатеринбург 2014», которая ввозила в страну ювелирные изделия стоимостью 12 миллионов рублей.

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#Александра Никитская#Драгоценности#Природа#Ювелирные изделия#Добыча#Екатеринбург#Мариинский прииск#Месторождения
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