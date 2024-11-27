В Свердловской области открыли крупное месторождение драгоценных камней

Мариинское геологическое техногенное образование уже поставлено на государственный баланс — это отвалы руды Аульского и Малышевского месторождений. Самих изумрудов в отвалах около трех тонн. Кроме этого камня месторождение, под подсчетам геологов, содержит около тонны хризоберилла, более 150 кг александрита, почти полтонны фенакитов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минприроды.