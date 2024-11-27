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Posted 27 ноября, 03:49

Published 27 ноября, 03:49

Modified 27 ноября, 03:51

Updated 27 ноября, 03:51

В Свердловской области перестали расти цены на молочную продукцию

В Свердловской области перестали расти цены на молочную продукцию

27 ноября 2024, 03:49
Фото: 1MI.
В Свердловской области прекратился подъем цен на молочные продукты.

Нехватки сливочного масла сейчас нет. Цены, возможно, станут немного ниже, рассказала глава регионального АПК Анна Кузнецова во время эфира телеканала «ОТВ».

Специалист рассказала, что в текущем году на областных молочных предприятиях сливочное масло стало изготавливаться больше на 15 процентов. Ежедневно изготавливается более 600 тысяч тонн молочной продукции.

Напомним, в Свердловской области стали стоить дешевле курица и помидоры.

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