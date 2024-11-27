В Свердловской области перестали расти цены на молочную продукцию

Posted 27 ноября, 03:49
Published 27 ноября, 03:49
Modified 27 ноября, 03:51
Updated 27 ноября, 03:51
Нехватки сливочного масла сейчас нет. Цены, возможно, станут немного ниже, рассказала глава регионального АПК Анна Кузнецова во время эфира телеканала «ОТВ».
Специалист рассказала, что в текущем году на областных молочных предприятиях сливочное масло стало изготавливаться больше на 15 процентов. Ежедневно изготавливается более 600 тысяч тонн молочной продукции.
Напомним, в Свердловской области стали стоить дешевле курица и помидоры.