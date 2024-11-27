В Свердловской области школьник избил бывшего друга

Posted 27 ноября, 12:59
Published 27 ноября, 12:59
Modified 27 ноября, 13:01
Updated 27 ноября, 13:01
Днем 27 ноября стало известно об очередном школьном конфликте, который кончился дракой. Потасовка произошла в поселке Сосновый Бор в Артемовском районе — подрались два мальчика из седьмого и восьмого классов из школы №16.
После драки мать пострадавшего семиклассника написала заявление в отдел по делам несовершеннолетних и в органы полиции, сообщает телеграм-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости».
Мать избитого ребенка сообщает, что раньше ее сын дружил с обидчиком. А вот про нападавшего источники издания пишут нелестные комментарии: жители поселка сообщают, что у их детей уже случались конфликты с агрессивным подростком.
По факту драки Следственный комитет начал проверку.
Ранее драки между школьниками произошли в Волчанске и Нижних Сергах.