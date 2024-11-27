tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 12:59

Published 27 ноября, 12:59

Modified 27 ноября, 13:01

Updated 27 ноября, 13:01

Очередная драка произошла между школьниками в Свердловской области

В Свердловской области школьник избил бывшего друга

27 ноября 2024, 12:59
Фото: Изображение Midjourney.

Очередная драка произошла между школьниками в Свердловской области

Мать пострадавшего заявила, что раньше жертва и обидчик общались.

Днем 27 ноября стало известно об очередном школьном конфликте, который кончился дракой. Потасовка произошла в поселке Сосновый Бор в Артемовском районе — подрались два мальчика из седьмого и восьмого классов из школы №16.

После драки мать пострадавшего семиклассника написала заявление в отдел по делам несовершеннолетних и в органы полиции, сообщает телеграм-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости».

Мать избитого ребенка сообщает, что раньше ее сын дружил с обидчиком. А вот про нападавшего источники издания пишут нелестные комментарии: жители поселка сообщают, что у их детей уже случались конфликты с агрессивным подростком.

По факту драки Следственный комитет начал проверку.

Ранее драки между школьниками произошли в Волчанске и Нижних Сергах.

В Свердловской области школьники избили девочку и сняли это на видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Жертва нападения школьника в Нижних Сергах рассказала о травлеВ Нижних Сергах подростку избрана мера пресечения за нападение на школьницуПосле избиения школьницы в Нижних Сергах возбуждено дело о халатности
#Александра Никитская#Общество#Дети#Школа#Драка#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика