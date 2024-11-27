Ветеран Чечни скончался после лечения в Екатеринбурге

30 апреля этого года скончался ветеран Чечни. Мужчина принял решение отправиться на Украину, защищать честь страны. Но перед этим нужно было заняться здоровьем. Военный лег в клинику, ему ставили капельницы, за которые он заплатил 50 тысяч рублей. Курс прошел, но пациенту лучше не стало — сообщает URA.RU. Тем не менее, его выписали.