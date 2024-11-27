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Posted 27 ноября, 16:48

Published 27 ноября, 16:48

Modified 27 ноября, 17:08

Updated 27 ноября, 17:08

В Екатеринбурге ветеран Чечни заплатил за свою смерть 50 тысяч рублей

Ветеран Чечни скончался после лечения в Екатеринбурге

27 ноября 2024, 16:48
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге ветеран Чечни заплатил за свою смерть 50 тысяч рублей

Участник боевых действий в Чечне умер после лечения в медицинском учреждении Екатеринбурга, так и не успев отправиться на СВО. По предварительным данным, причиной послужила халатность сотрудников больницы.

30 апреля этого года скончался ветеран Чечни. Мужчина принял решение отправиться на Украину, защищать честь страны. Но перед этим нужно было заняться здоровьем. Военный лег в клинику, ему ставили капельницы, за которые он заплатил 50 тысяч рублей. Курс прошел, но пациенту лучше не стало — сообщает URA.RU. Тем не менее, его выписали.

Спустя несколько дней в скорую поступил вызов от вышеупомянутого ветерана Чечни. Мужчина попал в реанимацию, пришлось откачивать воду из легких. У него диагностировали двустороннее воспаление лёгких и отёк мозга.

Сейчас идут разбирательство по случившемуся. Клиника свою вину отрицает, заявляя, что у погибшего изначально были не поддающиеся лечению болезни и покинул он больницу в удовлетворительном состоянии здоровья. Представитель клиники заявляет, что это просто попытка добиться выплат, поэтому специально акцентируется внимание на желании погибшего уйти на СВО.

Ранее участник СВО из Свердловской области из-за бюрократии военного госпиталя остался инвалидом.

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