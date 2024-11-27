Ветеран Чечни скончался после лечения в Екатеринбурге

Posted 27 ноября, 16:48
Published 27 ноября, 16:48
Modified 27 ноября, 17:08
Updated 27 ноября, 17:08
30 апреля этого года скончался ветеран Чечни. Мужчина принял решение отправиться на Украину, защищать честь страны. Но перед этим нужно было заняться здоровьем. Военный лег в клинику, ему ставили капельницы, за которые он заплатил 50 тысяч рублей. Курс прошел, но пациенту лучше не стало — сообщает URA.RU. Тем не менее, его выписали.
Спустя несколько дней в скорую поступил вызов от вышеупомянутого ветерана Чечни. Мужчина попал в реанимацию, пришлось откачивать воду из легких. У него диагностировали двустороннее воспаление лёгких и отёк мозга.
Сейчас идут разбирательство по случившемуся. Клиника свою вину отрицает, заявляя, что у погибшего изначально были не поддающиеся лечению болезни и покинул он больницу в удовлетворительном состоянии здоровья. Представитель клиники заявляет, что это просто попытка добиться выплат, поэтому специально акцентируется внимание на желании погибшего уйти на СВО.
Ранее участник СВО из Свердловской области из-за бюрократии военного госпиталя остался инвалидом.