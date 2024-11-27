«Вскоре начались проблемы»: тагильчанка стала жертвой финансовой пирамиды?

Однако истинная картина стала ясной лишь спустя несколько месяцев. Ирина вспоминает, что летом Антон Самохин признался, что он был лишь посредником между участниками и некими влиятельными людьми из Москвы, которые контролировали весь процесс. Эти таинственные лица оказались теми, кто распоряжался деньгами инвесторов, и вернуть их назад было практически невозможно. Для многих это стало настоящим ударом, ведь надежды на возврат своих инвестиций таяли на глазах.