«Вскоре начались проблемы»: тагильчанка стала жертвой финансовой пирамиды?

Posted 27 ноября, 16:16
Published 27 ноября, 16:16
Modified 27 ноября, 16:39
Updated 27 ноября, 16:39
Как рассказала жительница Нижнего Тагила по имени Ирина, она решила воспользоваться предложением вложить деньги в так называемые «опционы с гарантированной доходностью». По словам девушки, проект был интересным. Ее привлекла возможность получить стабильный доход, при этом сильно не рискуя.
По словам Ирины, Антон Самохин, который управлял этим проектом, внушал доверие, тем более что он представлялся человеком с лицензией Центрального банка. То есть он является профессиональным участником рынка ценных бумаг. История началась красиво, и участники действительно получали свои дивиденды, но в какой-то момент, а в противном случае этой истории не было бы здесь, начались проблемы.
На первый взгляд, предложение казалось привлекательным: возможность получать стабильный доход при минимальных рисках. Но реальность оказалась совсем иной. Антон Самохин якобы человек с лицензией Центрального банка, который имеет полный контроль над всеми инвестициями. Это создавало ложную уверенность в надежности вложений. Первые месяцы все шло гладко: участники получали свои проценты, однако вскоре начались проблемы. Выплаты стали задерживаться, а объяснения Антона становились все менее убедительными, — рассказала редакции TagilCity.ru Ирина, участница проекта.
По мнению экспертов, любые финансовые инструменты — это всегда большой риск, а гарантировать высокую, да и любую другую доходность не сможет никто. Поэтому любые обещания, данные в сфере инвестиций, нужно всегда ставить под сомнение. Нужно учиться мыслить критически.
Опционы, как финансовый инструмент, могут быть сложными и рискованными, но обещание гарантированной доходности всегда должно вызывать подозрения. В финансовом мире нет таких инструментов, которые могли бы обеспечить гарантированную прибыль без риска. Если кто-то предлагает вам высокий доход со значительными рисками, скорее всего, это мошенническая схема, — рассказал редакции TagilCity.ru практикующий судебный юрист, Юрий Митин.
По словам тагильчанки, посредником между участниками и Антоном Самохиным был известный в Нижнем Тагиле бизнесмен Александр Дементьев. Предприниматель занимается разными направлениями на инвестиционном поприще. В частности, одно из них так и называется «опцион с гарантированной доходностью».
Именно такое название использовалось для привлечения средств от инвесторов. Здесь предлагалось передавать деньги в определенные пулы под процент Самохину Антону через Александра. Началось все идти по одному месту в январе 2024 года. Сначала это объяснялось различными юридическими проблемами, такими как блокировки счетов или изменения законодательства. Затем последовали предложения забрать деньги наличными, что тоже вызвало подозрения среди участников, — вспоминает Ирина.
Однако истинная картина стала ясной лишь спустя несколько месяцев. Ирина вспоминает, что летом Антон Самохин признался, что он был лишь посредником между участниками и некими влиятельными людьми из Москвы, которые контролировали весь процесс. Эти таинственные лица оказались теми, кто распоряжался деньгами инвесторов, и вернуть их назад было практически невозможно. Для многих это стало настоящим ударом, ведь надежды на возврат своих инвестиций таяли на глазах.
Когда инвесторы начали подавать жалобы в правоохранительные органы, ситуация обострилась еще сильнее. Были предприняты попытки встретиться с Антоном и обсудить ситуацию, но результат оказался нулевым. Более того, по словам Ирины, выяснилось, что ни имущество, ни активы Антона не принадлежат ему официально, что сделало невозможным взыскание долгов через судебные процедуры.
Для меня оказалось, что все накрылось намного раньше. По нашему мнению, сбои пошли, так как перестали приходить новые люди. А новые люди это новые деньги, и выплачивать проценты теперь стало не с чего. Предлагалось даже приезжать лично, хоть в Москву, хоть куда, и забирать наличкой. И еще много других вариантов, но все тщетно, — поделилась ситуацией с редакцией TagilCuty.ru Ирина.
Ирина рассказала, что электронные договоры, заключенные ранее, оказались либо просроченными, либо недействительными. Попытка подписать досудебное соглашение также провалилась, поскольку Антон постоянно находил причины для переноса встреч и уклонялся от выполнения своих обязательств. Все это привело к тому, что многие инвесторы потеряли надежду на возврат денег.
Положение, когда организатор не использует активные действия и уклоняется от прямого общения с инвесторами, настораживает. Это характерно для финансовой пирамиды, где деньги новых вкладчиков используются для получения старых результатов, — считает юрист, Юрий Митин.
По словам Ирины, сам Александр Дементьев, который выступил посредником, старался исправить ситуацию. Редакция TagilCity.ru связалась с бизнесменом, и, по его словам, он тоже стал заложником ситуации и так же, как Ирина, потерял свои вложенные деньги.
В 2020-м году я через своего знакомого познакомился с Самохиным Антоном Андреевичем, он предложил инвестировать в его проект в биржевые опционы с гарантированной доходностью, показал свою лицензию брокера-дилера профессионального участника фондового рынка. Антон утверждал, что работает с этим направлением уже 3 года и денежные средства в безопасности, он их заводит на свой брокерский счет и счета своих партнеров, команды из Москвы, которые и занимаются торговлей по данному направлению, — рассказал Александр.
По словам Александра в марте 2021 года они успешно заключили договор о сотрудничестве и предприниматель стал рекомендовать данное направление уже своим партнерам. Александр со своими знакомыми начал собирать так называемые пулы и инвестировать в направлении Антона, делали они это вместе, чтобы из-за большого объема получить больший процент.
Помимо нашей команды участников, было еще несколько команд, а также, у кого суммы были крупные, становились личными клиентами Антона. При инвестировании команда партнеров заключала с ним юридический договор доверительного управления.
Антон в свою очередь исправно платил проценты и выводил вложенные деньги, в проекте участвовали вся моя семья, родители, родственники, друзья и партнеры по другим проектам, — рассказал редакции TagilCity.ru Александр Дементьев.
Также по словам Александра все было хорошо более 3,5 лет. Все это время проценты выплачивались исправно и без задержек. Так было до февраля 2024 года, а вот с того периода начались проблемы.
Антон уверял, что проблем с деньгами нет, это все из-за лимитов и большой нагрузки по количеству выводов. До мая 2024-го он отправлял небольшие выплаты, несоразмерные с суммой долга. Далее, с июня, после личной встречи с Антоном представителями нашей команды было принято решение остановить начисление всех процентов по текущим проектам и выработать антикризисный план разрешения ситуации, — уточняет Александр.
Далее, со слов Антона, его партнеры из Москвы из-за проблем с выводами начали отправлять ему меньший объем средств, который он распределяет на своих личных клиентов и команды, в том числе и в команду Александра Дементьева. С сентября 2024 года и по сегодняшний день выплаты начались, но идут очень медленно.
Антон на связи, обещает всем все выплатить и закрыть долги перед всеми партнерами, но говорит, что нужно время для решения проблем и возникшей ситуации. В похожем положении находятся и другие команды партнеров и личных клиентов Антона, которых я знаю, — рассказал Александр.
И действительно, как рассказала позже Ирина, после обращения в редакцию TagilCity, с ней лично связался Антон Самохин, пообещал вернуть все деньги.
Мне звонил сам Самохин и пообещал все-таки встретиться со мной 19 ноября и привезти с собой часть суммы, которую должен. Он также попросил передать эту информацию в редакцию, — уточнила Ирина.
Но воз и ныне там. Несмотря на то, что встреча состоялась, результата это не принесло, Ирина своих денег не увидела. По словам тагильчанки, Антон провел общую встречу с инвесторами в Екатеринбурге, но обещанного возврата вложенных средств не случилось. Назначили лишь еще одну встречу на конец ноября. Редакция TagilCity.ru пыталась повторно связаться с Антоном Самохиным, но куратор опционов с гарантированной доходностью оставил и повторный вопрос без ответа.
Знающие люди, особенно когда среди знающих людей есть практикующие юристы, утверждают, что такое поведение организаторов — это прямой намек на возможные проблемы в будущем. Слишком подозрительно выглядит ситуация. Но выводы, конечно, будет делать каждый сам.
Отклонение от встреч и постоянный перенос сроков выплаты — это красный флаг, указывающий на возможные мошенничества. Настоящие финансовые компании стремятся к прозрачности и ответственности перед клиентами. В общем, ситуация выглядит как классический пример мошенничества. Вкладчику следует проявлять осторожность при инвестициях в финансовые инструменты и тщательно проверять информацию о компаниях и организаторах, прежде чем доверять свои средства, — рассказал редакции TagilCity.ru практикующий судебный юрист, Юрий Митин.