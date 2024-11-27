Засыпаем это средство в выгребную яму и спокойно живем до весны — запах улетучивается

Posted 27 ноября, 10:04
Published 27 ноября, 10:04
Modified 27 ноября, 10:07
Updated 27 ноября, 10:07
Выгребные ямы по-прежнему широко распространены не только на дачных участках, но и во многих частных домах. Подключение к централизованной канализации обходится владельцам в копеечку, а современные септики с отдельной системой очищения стоят дорого.
К сожалению, выгребные ямы издают неприятные запахи, особенно при переполнении или недостаточной герметизации — это создает дискомфорт для жильцов и соседей. В таких емкостях скапливаются бактерии и другие микроорганизмы, которые становятся источником различных заболеваний и инфекций.
А еще неправильное обслуживание или переполнение выгребной ямы приводит к загрязнению грунта и подземных вод, что создает потенциальные экологические риски. И что уж говорить о неизбежных конфликтах с соседями, которые могут жаловаться на неприятные запахи с соседнего участка!
Если у вас не было времени вычистить яму до наступления осенних холодов, попробуйте воспользоваться народным методом, который, конечно, не избавит вас от необходимости глобального очищения выгребной ямы, но позволит отложить эту процедуру до весны.
Речь идет о хлорной извести, которая традиционно используется для дезинфекции отхожих мест.
Для дезинфекции выгребной ямы применяется 10% раствор. Чтобы его приготовить, нужно смешать 10 частей хлорной извести и 90 частей воды, а затем на сутки убрать в темное место, — пишет портал «Хибины».
Затем раствор заливается в выгребную яму. Также можно попробовать более простой метод, который не требует предварительной подготовки: в этом случае в яму засыпается сухая известь. В среднем на 10 кубометров требуется около одного килограмма порошка.
При работе с хлорной известью нужно соблюдать меры предосторожности из-за ее высокой токсичности. Работайте в перчатках, защитных очках и респираторе, чтобы избежать проблем со здоровьем.
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