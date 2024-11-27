Засыпаем это средство в выгребную яму и спокойно живем до весны — запах улетучивается

А еще неправильное обслуживание или переполнение выгребной ямы приводит к загрязнению грунта и подземных вод, что создает потенциальные экологические риски. И что уж говорить о неизбежных конфликтах с соседями, которые могут жаловаться на неприятные запахи с соседнего участка!